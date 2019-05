Convalidar un título del exterior no podrá durar más de seis meses

Convalidar un título del exterior es un verdadero dolor de cabeza para muchos colombianos debido a que el proceso puede tardar varios años. El Ministerio de Educación ha reconocido que esta demora se debe al flujo de solicitudes, que en los últimos 10 años se ha incrementando en un 245 por ciento, pasando de 1.894 requerimientos en el 2009 a 6.675 en el año 2018.

En abril de este año, EL TIEMPO recopiló algunas historias de colombianos que no han podido culminar ese proceso, lo que ha afectado sus vidas laborales. Por eso, en buscada de una solución, el Gobierno Nacional estableció en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que esos trámites ahora no deberán demorarse más de seis meses.



"El Ministerio de Educación Nacional diseñará e implementará un nuevo modelo de convalidaciones, de acuerdo con las distintas tipologías existentes en la materia, cuya duración no podrá exceder en ningún caso los seis (6) meses, a partir de la fecha de inicio del trámite", indica el PND en el artículo 342.



Para ello, el PND señala que el Mineducación deberá realizar "las mejoras administrativas y tecnológicas para el seguimiento del trámite de convalidación".



La cartera de Educación le confirmó a este diario que actualmente está trabajando en una nueva "resolución que pretende soportar el trámite en una nueva herramienta tecnológica que se amigable para el usuario, le permita realizar seguimiento a su trámite en tiempo real, mejorando la seguridad y confiabilidad, ahorrando tiempo en desplazamientos y dinero por costos asociados y facilitando la comunicación con los usuarios".



Además, el PND establece que el Ministerio de Educación deberá poner a disposición de los ciudadanos información detallada sobre las instituciones y programas académicos del extranjero que son válidos para realizar el proceso de acreditación en Colombia.



