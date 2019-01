¡Pilas! Las matrículas en colegios públicos están abiertas

Tenga presente que actualmente se encuentra abierto el proceso de matrículas en colegios públicos del país, para que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer su derecho a la educación de manera gratuita.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, hay disponibilidad desde transición hasta grado 11 para el 2019.



"Estamos haciendo un gran esfuerzo para que este proceso sea ágil, sencillo y amigable. La idea es garantizar que durante todo el año escolar los niños permanezcan en las instituciones educativas. Es importante mencionar que no hay ningún tipo de exclusión para niños que sean migrantes o en alguna condición particular", indicó Constanza Alarcón Párraga, viceministra de preescolar, básica y media.



Para inscribir a su hijo o hija en un colegio público debe tener en cuenta los siguientes pasos:



- Acercarse al colegio oficial más cercano a su lugar de residencia o a la secretaría de educación de su jurisdicción.

- Allí, puede solicitar el cupo en el grado que necesite y entregar los documentos requeridos para el proceso de matrícula. La asignación del colegio se realiza de acuerdo con la disponibilidad de cupos.

- Quienes deseen hacer traslados entre diferentes colegios, sedes o jornadas, también deben acercarse al colegio o a la secretaría de educación para realizar el respectivo trámite.



"El proceso de inscripción no tiene un cierre definitivo, porque es nuestra obligación garantizar la educación a los niños, niñas y adolescentes. Lo que nosotros buscamos es que los padres puedan matricular a sus hijos de forma rápida, para que los menores no se queden sin estudiar", señalan voceros de la cartera de educación.



Adicionalmente, no existe impedimento alguno para que la población escolar migrante procedente de Venezuela ingrese a los establecimientos educativos públicos.



Para esto, sus padres de familia o acudientes deberán tener en cuenta las orientaciones de la Circular Nº 16 del 10 de abril de 2018, la cual indica que los niños, niñas y adolescentes que no cuentan con los documentos de identificación podrán ser matriculados con el número establecido por la secretaría de educación (NES).

¿Cómo acceder a un cupo en Bogotá?

A partir del 9 de enero, la Secretaria de Educación de Bogotá abrirá los cupos desde grado primero hasta 11.



"Los padres interesados deben ingresar en la página www.educacionbogota.edu.co, luego seleccionar el apartado 'portal matrícula'. Una vez allí, es posible conocer la oferta de colegios, la disponibilidad por grados y pueden agendar una cita en las instituciones más cercanos al lugar de residencia", dijo Adriana González, subsecretaría de acceso y permanencia de la Secretaría de Educación de Bogotá.



El proceso, según Gonzáles, es totalmente digital. "Con la cita buscamos que el proceso sea más sencillo. Los padres agendan una hora específica y se dirigen al colegio deseado. Allá les solicitarán toda la documentación: identificación del acudiente, el documento de identificación del menor (registro civil o tarjeta de identidad) y un recibo de servicio público para validar el lugar de residencia", explicó la subsecretaría.



Para los grados jardín y transición los cupos ya están abiertos y el proceso es exactamente igual al mencionado con anterioridad.



"En este momento tenemos cerca de 56.000 cupos para el grado primero en adelante; y para jardín y transición contamos con aproximadamente 13.000 cupos", informó González.



