Algunos casos de éxito incubados desde la universidad

“Llegué a la universidad a cursar una especialización en Gerencia de Servicio (...). A medida que avanzaba, comenzó a despertarse en mí la idea de desarrollar un proyecto sostenible (...). Y así fue, lo inicié mientras llevaba una vida laboral normal. Sin embargo, me quedé sin trabajo y en ese momento (2015) participé de una convocatoria en la universidad y me gané 30 millones de pesos en capital semilla para mi emprendimiento”.



Este relato es de Mauricio Ríos, egresado de la Universidad EAN y fundador de Teledisca, una compañía que presta servicios de contact center a micro, pequeñas y medianas empresas y que tiene un compromiso con la contratación de personas en condición de discapacidad o que no cuentan con experiencia laboral.



“Más que el dinero que gané, lo importante fue que la institución me guió para sacar mi idea adelante. Este año ya estoy 100 por ciento dedicado a la empresa y ya alcanzamos un punto de equilibrio. La universidad me sigue ayudando a través de una metodología llamada EAN Impacta, que brinda apoyo, por ejemplo, en temas legales, de mercadeo y financiamiento”, cuenta Ríos.

Mauricio no se queda quieto y ha participado del programa de aceleración para emprendimientos sociales BBVA Momentum y actualmente hace parte de la iniciativa Aldea de Innpulsa, que brinda acompañamiento y acceso a servicios que permiten el crecimiento de la compañía.



Otro ejemplo de éxito es el de Salua García Fakih, egresada de la Universidad del Rosario y fundadora de Symplifica.com, una plataforma web y móvil que ayuda a formalizar empleados del hogar . “Desde la maestría de emprendimiento e innovación los estudiantes debemos desarrollar un proyecto o mejorar algo existente. Yo trabajé todo alrededor de Symplifica, una idea que surgió desde la incubadora Inqlab. La academia me ayudó mucho para pensar en una nueva idea de negocio, que probablemente vamos a lanzar”, relata Fakih.

Para ella, el apoyo de la institución académica fue importante porque “recibimos asesoría de gente experta, totalmente desinteresada, en sumarle al proyecto. Fue un impulso importante pues aprendí a manejar el capital, conocí sobre temas legales, por ejemplo, acerca de cómo funciona una empresa y sus impuestos”.



Durante su formación en la universidad, Salua cuenta que logró plantear un plan más estructurado, hasta el punto de evidenciar que necesitaba fortalecer su comunicación con los trabajadores. “Estamos abriendo una ronda de inversión y hemos duplicado nuestros clientes (4.500) con respecto al año anterior. Esperamos crecer más en Colombia y expandirnos a otros segmentos del mercadeo”, agrega.