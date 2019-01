¿Cuánto costará la lista de útiles de sus hijos? Acá puede calcular

¿Ya recibió la lista de útiles del colegio de su hijo o hija? ¿Sabe en dónde comprar y cómo ahorrar costos? El inicio del calendario académico siempre está marcado por la búsqueda de cuadernos, lapiceros, reglas y cartucheras, entre otros útiles.



El costo de la lista, aunque varía según la institución educativa, puede representar un 'dolor de cabeza' para el bolsillo, sobre todo, si se deja para último momento, afirman los expertos.

"Si los padres compran a última hora del afán terminan escogiendo los materiales en cualquier lugar. La recomendación es ir con tiempo, pues así tiene la posibilidad de planificar, comparar y tomar la mejor decisión", dijo Cristóbal Ruiz, coordinador de la unidad de análisis de mercados financieros en la Universidad Nacional.



Ruiz fue enfático al recomendar que "cuando la compra se hace en volumen, las cosas son más baratas". "La mejor opción es comprar al por mayor y tratar de sacar todos los materiales para el año. La idea es evitar el menudeo", señaló.



María Constanza Torres, profesora de economía de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, recomienda hacer un inventario en la casa.



"Revisar dentro de los materiales del año anterior qué se puede reciclar, porque posiblemente hay muchas cosas que se pueden aprovechar y no es necesario volver a comprar", agregó la profesora.



También recomendó realizar compras en asociación. "Para ahorrar costos, también es pertinente asociarse con otros papás y distribuir la carga financiera. Además, recomiendo ir a lugares en donde reciben libros del año anterior y garantizan un valor por la compra de un nuevo texto.

0 – + Cuaderno $5.200 0 – + Escuadra $2.200

0 – + Carpeta $2.400 0 – + Compás $4.500

0 – + Block de hojas $3.100 0 – + Caja de colores $10.250

0 – + Paquete de cartulinas 1/8 $3.300 0 – + Cinta pegante $2.950

0 – + Regla $1.950 0 – + Pegante $3.200

0 – + Lápiz caja $3.650 0 – + Tajalápiz $1.100

0 – + Borrador $1.400 0 – + Lapiceros $2.700

0 – + Tijeras punta roma $1.450 0 – + Marcadores $8.700

0 – + Calculadora cientifica $51.100 0 – + Bata laboratorio $40.000

0 – + Impermeable $40.900 0 – + Delantal de plástico $17.000

0 – + Cartuchera $6.350 0 – + Tabla de picado $10.000

0 – + Punzón $500 0 – + Plumones $3.200

0 – + Caja de temperas $11.000 0 – + Píncel $2.000

0 – + Caja de plastilina $6.700 0 – + Cartón paja $350

0 – + Papel crepé $3.400 0 – + Pliego papel craft $900

0 – + Lupa escolar $2.050 0 – + Rollo de contact 3 mts $14.900

Los precios en esta herramienta son un promedio y pueden variar de acuerdo al lugar donde usted haga la compra.

Lo que recomienda el Ministerio de Educación

Es importante, dice el Ministerio de Educación, que las familias participen en la aprobación de las listas de materiales educativos a través de su representante en el consejo directivo del colegio o jardín infantil.



Tenga presente que todos los materiales listados deben guardar relación con el currículo de cada grado. Deben ser para uso del estudiante y no para la dotación de la institución.



"La lista debe incluir un cronograma que señale los tiempos en los que los estudiantes deben disponer de sus materiales, según el desarrollo del currículo en las diferentes áreas. Por ello no es necesario adquirir la totalidad de la lista al inicio del año escolar", afirma la cartera de educación.



Finalmente, pero no menos importante, recuerde que usted puede comprar los materiales de las marcas cuyos costos se ajusten a su presupuesto.



(Para realizar la calculadora, se consultaron precios de un local en San Victorino (Distribuidor Junior) y un almacén de cadena (Panamericana). Los precios fueron ponderados.



