Marchas se mantuvieron pacíficas, salvo contadas excepciones

En un día de integración, en el que brillaron los coros y los sonidos de redoblantes, tambores y flautas de caña, y al que se sumaron ciclistas, chivas y una que otra persona disfrazada, se convirtieron este miércoles las manifestaciones de estudiantes, sindicatos y hasta de indígenas.



Desde muy temprano empezó la romería de miles de personas hacia los diferentes sitios de concentración en las cerca de 30 ciudades en donde se presentaron movilizaciones. Las marchas comenzaron hacia la media mañana y se prolongaron hasta pasado el mediodía, con excepción de Bogotá, donde algunas concluyeron después de las 5 de la tarde.

Y, aunque las movilizaciones estuvieron acompañadas por policías y hubo presencia del Esmad, no se presentaron disturbios, con excepción de los registrados en la avenida Primero de Mayo con avenida Villavicencio, en el sur de Bogotá; en la Universidad de Antioquia, en Medellín, y en Bucaramanga.



“Yo diría que en medio de todo (la jornada) transcurrió con tranquilidad. Aquellas personas que hicieron daños en los bienes ajenos están siendo judicializadas, otros fueron detenidos en pequeña cantidad, pero los procesos judiciales están caminando”, dijo en la tarde del miércoles el ministro de Defensa, Guillermo Botero. El funcionario reportó cuatro personas capturadas, de las cuales una en Bogotá y otra en Medellín fueron por violencia contra servidor público. Las otras dos fueron detenidas en Yarumal, por daño en bien ajeno.



Otra característica de la jornada vivida fueron los bloqueos de carriles de los sistemas de transporte masivo, aunque las autoridades de Policía y el Ministerio de Defensa habían anunciado fuertes medidas de control.



En términos generales, en la capital del país, la jornada no solo fue pacífica, sino que brilló además por la escasez de vehículos particulares en las vías. Por eso, a diferencia de un día normal, las principales avenidas estuvieron desoladas. Al parecer, los conductores decidieron madrugarle al paro o dejaron guardados los carros.



En Bogotá, donde la Alcaldía estimó que marcharon más de 8.000 personas, fueron autorizados varios sitios de concentración (las sedes de las universidades Nacional, Distrital y Pedagógica, avenida Jiménez, parque Nacional, el colegio Centro Mayor, la Alquería y la plaza de Bolívar). Todos tenían rutas diferentes, aunque la mayoría de estudiantes –que por octava ocasión reclamaron más plata para las universidades públicas– se fueron sumando a la movilización de la calle 26. Incluso se vieron delegaciones de universidades privadas, como los Andes y la Javeriana.



Este desplazamiento continuó por la avenida Boyacá y luego, por la calle 80 hasta la zona del portal de la 80 de TransMilenio, en el noroccidente de la ciudad. En ese recorrido, a la altura de la calle 80 con carrera 77 apareció un grupo de encapuchados que quiso confrontar a la policía, y no faltaron los grafitis en las estaciones de TransMilenio, como también ocurrió en la avenida Caracas y en oficinas de entidades financieras. Sin embargo, pudieron más los llamados que hicieron otros jóvenes a la calma, a la paz.

Y, entre estallidos de papas bomba, coros, música, pancartas en cartulina y grandes pasacalles, y por momentos olor a marihuana, los manifestantes continuaron con normalidad por su ruta. Ni siquiera un aguacero que se prolongó por cerca de media hora los dispersó.



Al finalizar la jornada, la Secretaría de Seguridad y Convivencia destacó el “buen comportamiento de las marchas”, aunque reportó que se presentaron “algunos choques entre el Esmad y manifestantes”.



La entidad señaló que de manera preventiva se cerraron 39 estaciones de TransMilenio, que 10 buses articulados resultaron con grafitis y un bus zonal fue blanco de vándalos. También fueron detenidas seis personas –una por daño en bien ajeno y otra por agresión a funcionario público–. Además, seis manifestantes y un policía resultaron con heridas leves.



En Medellín, la jornada también fue masiva, con estudiantes, centrales obreras y transportadores. Y, aunque durante el recorrido no se presentó alteración alguna del orden público, sí hubo choques con el Esmad al caer la tarde. Estos se registraron en los alrededores de la Universidad de Antioquia y afectaron la troncal del Metroplús en el sector.



También hubo disturbios en Bucaramanga. En esta ciudad, la marcha se realizó a partir de las 3 p.m., y el lunar fue el enfrentamiento entre estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y el Esmad.



En Cali hubo dos marchas que fueron pacíficas. De un lado estuvieron los indígenas, que reclamaron el cumplimiento de los acuerdos de paz con las Farc y seguir dialogando con el Eln. De otro, se movilizaron los estudiantes. Entre ambas protestas, según la Alcaldía, sumaron 4.500 personas.



En Pasto, unas 1.500 personas, muchas de ellas estudiantes de la Universidad de Nariño, participaron en la jornada. Así mismo, otro tanto se congregó en el puente de Rumichaca, en la frontera con Ecuador, también en Nariño. Ese paso estuvo cerrado de 10 de la mañana a una de la tarde. No obstante, esa manifestación transcurrió en calma.



En Barranquilla la marcha también fue tranquila, aunque el sistema Transmetro estuvo bloqueado durante 48 minutos. La manifestación se levantó sobre el mediodía.



