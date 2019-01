Arranca Generación E, la iniciativa que reemplazó a Ser Pilo Paga

Generación E, la iniciativa del gobierno de Iván Duque que busca reconocer el talento de los bachilleres colombianos más sobresalientes, y que reemplaza a Ser Pilo Paga, arrancó oficialmente.

En su primera fase, el programa tendrá a 2.507 beneficiados, pero se espera que durante este año la cifra llegue a los 4.000 jóvenes. En total, según el Ministerio de Educación, los recursos que se destinarán durante los próximos cuatro años para su desarrollo ascienden a los 3,6 billones de pesos.



Los primeros estudiantes beneficiados fueron seleccionados por cumplir con todos los nuevos requisitos. Algunos de ellos: tener un puntaje mayor o igual a 359 puntos en las pruebas Saber 11 o ser uno de los tres mejores resultados de su departamento, haber realizado el proceso de admisión en una institución pública o privada con acreditación en alta calidad o en una institución no acreditada que cuente con el 25 por ciento de sus programas acreditados, y estar registrado en el Sisbén con un puntaje menor o igual a 57.



Según la ministra de Educación, María Victoria Angulo, las universidades públicas serán prioridad de la nueva iniciativa. “El nombre del programa hace referencia a las tres ‘E’ que componen los ejes en que se cimentará: equidad, equipo y excelencia. La ‘equidad’ que va asociada a la gratuidad para el acceso a la universidad pública; equipo, por el acompañamiento que daremos a las instituciones públicas con miras a su fortalecimiento, y la excelencia, por los incentivos que recibirán los estudiantes”, explicó la ministra Angulo.



Pese a que la convocatoria está abierta para todo el país, los cinco departamentos con más beneficiarios en esta primera fase de Generación E fueron Atlántico, con 338 estudiantes; Bogotá, 284; Santander, 278; Valle del Cauca, 199, y Antioquia, 185.

Las diferencias con Ser Pilo

Según el Ministerio de Educación, una de las principales diferencias entre Generación E y Ser Pilo Paga está en que el nuevo programa solo financiará con el 100 por ciento de la matrícula a los estudiantes que escojan formarse en universidades públicas. Factor que no tenía en cuenta Ser Pilo Paga. Ahora, en caso de que decidan estudiar en instituciones privadas, el programa asumirá solo el 50 por ciento del valor; la institución, un 25 por ciento, y el 25 por ciento restante se financiará con donaciones privadas.



Por otro lado, Generación E aumentó la exigencia para escoger a los beneficiarios. En Ser Pilo Paga, los aspirantes debían obtener un puntaje de entre 310 y 342 en las pruebas Saber 11. Mientras que quienes busquen acceder a Generación E necesitarán alcanzar, como mínimo, 359 puntos en esta prueba de Estado.



Por su parte, la lista de los beneficiarios del componente de equidad, que contempla además un auxilio de sostenimiento por el tiempo que dure el programa académico, se dará a conocer una vez se inicie el proceso de matrículas en las instituciones de educación superior oficiales, que, a la fecha, avanzan en la culminación del segundo semestre de 2018 (serán 320.000 estudiantes en el cuatrienio).

Hablan los rectores

José Consuegra Bolívar, rector de la Universidad Simón Bolívar (Barranquilla), afirma que Generación E es una opción tangible para que los jóvenes colombianos accedan a la educación superior.



“Consideramos que es un programa beneficioso tanto para la juventud colombiana, que está ansiosa por encontrar más oportunidades para acceder a educación superior de alta calidad, como para las universidades públicas, que tienen en la iniciativa una oportunidad de encontrar recursos económicos para apalancar las mejoras en el servicio educativo que prestan”, manifestó Consuegra.



Jairo Torres Oviedo, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), reconoce las bondades en esta iniciativa: “Lo positivo de este programa es que establece por primera vez en Colombia la gratuidad en la educación superior pública para todos los programas, en todas las instituciones y modalidades; incluyendo un aporte para el sostenimiento del estudiante. Se comprende, por razones presupuestales, mas no conceptuales, su gradualidad”, señala Torres.



Precisamente, Ser Pilo Paga fue duramente criticado por los directivos de las universidades públicas porque muchos de los recursos del Estado terminaban en las universidades privadas.



El rector Torres, sin embargo, dice tener algunas inquietudes frente a Generación E. “El programa está dirigido, una vez más, al financiamiento de la demanda y no al de la oferta; por consiguiente, beneficia a individuos sin fortalecer la institucionalidad educativa del Estado”, puntualiza.



Y añade que lo anterior se sustenta en que las universidades públicas tendrán mayores gastos de funcionamiento. “Se paga únicamente el costo de la matrícula; de hecho, subsidiada por las instituciones de educación superior, sin que estas obtengan beneficio presupuestal adicional alguno. Y se las obliga a nuevos gastos de funcionamiento: deben verificar el estrato social y Sisbén de sus estudiantes para tramitar el desembolso de sus matrículas ante el Icetex, deben esperar el transcurso de dicho proceso para recibir el pago y hacerle seguimiento especial con programas de acompañamiento al núcleo estudiantil recibido”, sigue Torres.



El arranque de Generación E se da justo después de que Ser Pilo Paga, uno de los programas bandera del expresidente Juan Manuel Santos, graduó su primera promoción. Se trata de 41 pilos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga: 22 comunicadores sociales, 12 enfermeros, seis administradores de empresas y un licenciado en educación escolar. De esta iniciativa todavía hay 39.359 inscritos que estudian carreras como arquitectura, contaduría, ciencias de la educación y otras.



Fueron cuatro ediciones y, en total, 40.000 beneficiados. En el último año de su implementación (2018) se destinaron 550.299 millones de pesos para la educación de los pilos.

Lo que dicen los jóvenes

Camilo Roncancio, un zipaquireño de 17 años, fue uno de los elegidos para ser parte de la primera fase de Generación E. "En dos meses comenzaré mis estudios en Ingeniería de Sistemas de Computación en la Universidad Nacional", afirma. Para él, haber sido escogido como beneficiario fue una gran sorpresa. "Fue muy inesperado que me hayan aceptado para una beca, es una buena oportunidad para mí y en general para todos los que fueron escogidos", sostiene.



Hace una semana, Valentina Riveros -otra beneficiaria- comenzó sus estudios de jurisprudencia en la Universidad del Rosario, en Bogotá. Aunque antes de entrar a la universidad sintió miedo por el proceso de adaptación, hoy reconoce que el recibimiento de sus compañeros fue muy grato.



"Como es una carrera bastante costosa, pensé que iba a estudiar con personas muy elitistas, pero esta semana me he dado cuenta que no es así", cuenta. Valentina escogió esta carrera porque le apasionan los temas sociales.

EDUCACIÓN