Ultima Thule: un encuentro muy lejano | Historias del cosmos

Cuatro meses atrás, un grupo de aficionados a la astronomía, investigadores y estudiantes de varias partes del mundo se alistaban en Bogotá para tomar parte en una misión de observación astronómica que prepararía el camino de exploración a los límites del mundo desconocido.

Colombia y Senegal eran los países privilegiados para observar, el 4 de agosto, el paso frente a una estrella de un objeto a más de 6.000 millones de kilómetros de nuestro planeta. Las ocultaciones, como se denomina a estos eventos en los cuales desaparece momentáneamente la luz de un astro debido a un cuerpo que pasa delante de él, permiten identificar detalles sobre la forma y otras características del cuerpo eclipsante.



En esta oportunidad, el objeto misterioso, denominado 2014 MU69, pertenece al cinturón de Kuiper, una región en forma de disco que orbita alrededor del Sol a una distancia de entre 30 y 50 veces la existente entre la Tierra y el Sol, y que contiene miles y miles de cuerpos, entre ellos los cometas de corto período.



El pequeño 2014 MU69, bautizado recientemente tras un concurso abierto con el nombre de Ultima Thule, que en latín quiere decir ‘un lugar más allá del mundo conocido’, es protagonista de una sorprendente historia de exploración espacial. Durante miles de millones de años, este objeto transneptuniano ha permanecido girando en torno al Sol de manera imperturbable. Hasta esta semana, cuando una nave construida por los seres humanos, la New Horizons, llegó a su encuentro.

Con algo menos de media tonelada de peso, New Horizons, de la Nasa, pasó a toda velocidad –165 kilómetros por segundo– el 1.° de enero de 2019, a tan solo 3.500 kilómetros de este intrigante objeto. El hecho se convirtió en un hito en la historia de la exploración del cosmos, al visitar el objeto más distante jamás explorado.



El cinturón de Kuiper es, literalmente, un campo de escombros provenientes de la formación del sistema solar, y poder estudiar uno de sus objetos, una verdadera reliquia cósmica, permitirá dar nuevas pistas sobre cómo se originó nuestro vecindario planetario.



En junio de 2015, tras una exitosa misión de sobrevuelo que nos permitió ver a Plutón como nunca antes lo habíamos hecho, ahora la sonda New Horizons da un vistazo a Ultima Thule. Realmente fue cuestión de azar, ya que el objeto descubierto en el 2014 es el que va a estar en el lugar y momento adecuados para que la nave pueda realizar investigaciones en la frontera de la ciencia.



Después de su histórico sobrevuelo por Ultima Thule, la nave espacial New Horizons ayudará a profundizar en el conocimiento de estos helados vestigios que datan de hace 4.600 millones de años. Luego del hito de esta semana, 2014 MU69 se convirtió en el objeto más importante que se haya explorado jamás.

SANTIAGO VARGAS

Ph. D. en Astrofísica Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional