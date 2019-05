¿Cómo fue posible que un pájaro ‘regresara’ de la extinción?

Una investigación realizada por científicos de la Universidad de Portsmouth (Inglaterra) y del Museo de Historia Natural de Londres asegura que una especia de pájaro, el rálido de garganta blanca, ‘regresó’ de la extinción después de miles de años de haber desaparecido.



¿Cómo fue eso posible? Según el informe, publicado en la revista Zoological Journal, de la Sociedad Linneana de Londres, el rálido llegó a la isla de Aldabra, en el Océano Índico, hace 136.000 años.

Allí reinó, evolucionó y se convirtió en un ave no voladora, pues la poca presencia de depredadores no lo hacía necesario. No obstante, cuando la isla se hundió, la especie desapareció.

El regreso

Miles de años después de su hundimiento, Aldabra volvió a resurgir, tras bajar los niveles del mar, y el rálido recolonizó la isla, en donde permanece hasta la actualidad.



Esto se descubrió después de que los científicos analizaran restos fósiles de hace 100.000 años, es decir antes y después del hundimiento.



“Aldabra tiene el registro paleontológico más antiguo de cualquier isla del Océano Índico y hay evidencia fósil disponible que demuestra los efectos del cambio en los niveles del mar en los eventos de extinción y recolonización”, aseguró David Martill, uno de los investigadores, en declaraciones recogidas por CNN.



El proceso que permitió que el rálido volviera de la extinción fue la evolución iterativa.



“Los fósiles proporcionaron una evidencia irrefutable de que un miembro de la familia de los rálidos colonizó la isla en cada ocasión”, dijo Julian Hume, del Museo londinense.

¿Evolución iteriqué?

Según el Diccionario de Ciencias de la Tierra, de la Universidad de Oxford y traducido al español por la editorial Complutense, la evolución iterativa “es la aparición repetitiva de estructuras similares o paralelas en el desarrollo de una misma línea principal (...) Este conservadurismo evolutivo se debe probablemente al control morfogenético dominante que ejercen ciertos genes reguladores”.



En palabras más coloquiales, la especie madre del rádilo, que es originaria de la isla de Madagascar (África), dio origen a dos familias de rálido con una diferencia de 36.000 años.



“No conocemos ningún otro ejemplo en rálidos, o en aves en general, que demuestre este fenómeno tan evidentemente”, destacó Martill.



