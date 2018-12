¿Quién es el polémico científico chino que modificó ADN de bebés?

He Jiankui ha sucitado todo tipo de reacciones durante los últimos días. Su anuncio, en un video de Youtube, de haber modificado genes de bebés para hacerlos más resistentes a enfermedades como el VIH, le ha valido señalamientos de la comunidad académica, provenientes de distintas partes del mundo. A ello se ha sumado el hecho de que muchos critican que He era un desconocido para el mundo antes de esto.

Diferentes medios lo citan como hijo de campesinos y nacido en el sur de China en 1984. Cursó Física en la Universidad de Ciencia y Tecnología de China y continuó sus estudios en Estados Unidos: un doctorado en Biofísica en la Universidad de Rice y un postdoctorado entre 2010 y 2012 en Stanford, en el laboratorio del profesor Stephen Quake, donde investigó sobre secuenciación genética.

Según el diario El País de España, en 2012 el joven investigador regresó a China, "alentado en parte por el programa 'Mil Talentos', que recompensa a los profesionales altamente formados que quieran trabajar en este país, y obtuvo un puesto como profesor asociado en SUST, creada un año antes en Shenzhen. Allí su trabajo se centró en la investigación con monos, ratones y embriones no viables".

La Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur declaró que había estado con licencia no remunerada desde febrero de 2018. Foto: Reuters

Por su parte, el diario británico The Guardian asegura que familiares y amigos de He lo han descrito como un hombre ferozmente inteligente. “Siempre fue el primero en la escuela primaria, secundaria, universidad y después de eso. Nunca fue segundo. Siempre primero", le dijo su padre a Beijing News.



Un excolega de He dijo a los medios locales que las tres palabras que mejor describían al científico eran "inteligente, local y genial". Otros informes de los medios lo han llamado el Einstein de China.



The Guardian también asegura que He dependió de becas del gobierno y de la universidad para cursas sus estudios de física. "Luego obtuvo un doctorado en física en la Universidad Rice en los Estados Unidos y realizó una investigación postdoctoral en secuenciación del genoma en la Universidad Stanford", añade el diario.



La Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur declaró que había estado con licencia no remunerada desde febrero de 2018, y su investigación se llevó a cabo fuera de su campus; la universidad y el departamento de He dijeron que desconocían el proyecto de investigación y dijeron que estaba invitando a expertos internacionales a formar un comité independiente para investigar el incidente y que daría a conocer los resultados al público.

¿Quiénes financian su investigación?

El diario South China Morning Post reveló este jueves que firmas de capital de riesgo chinas e internacionales han invertido al menos 298 millones de yuanes en dos de las nuevas empresas de biotecnología de He Jiankui.



"Shenzhen Direct Genomics Biotechnology, una firma de secuenciación del genoma con sede en Shenzhen que preside y tiene una participación de 33,2, recibió 218 millones de yuanes en la ronda de financiación de la Serie A en abril, según un comunicado publicado en su sitio web a principios de este año", dice el medio.



El diario añade que "la financiación fue dirigida por Shenzhen Cosun Venture Capital Investment Management, una firma de capital de riesgo propiedad de Coship Electronics que cotiza en Shenzhen y Chen Libei, un ejecutivo de Fortune Capital respaldado por el estado".



"Otros inversores incluyen Beijing Xiyi Asset Management, que tiene solo un acuerdo de capital de riesgo, Direct Genomics, desde su inicio en 2016 en el registro público", finaliza el medio chino.



