El enigma del resplandor dorado en el interior de la Tierra

Luego de caminar unos 20 minutos desde una carretera secundaria del municipio, guiados por el profe Ferney, llegamos a la caverna. Los primeros en entrar fueron Tovar y Leal. El resto del equipo nos quedamos unos momentos para hacer unas tomas en la boca de la cavidad, antes de seguirlos. Esos escasos minutos fueron suficientes para que los científicos desentrañaran buena parte del secreto de la cueva del Oro.



“No van a creer lo que es”, gritó Tovar tan pronto nos vio. “¡Es agua!”.



Efectivamente, al examinar de cerca las paredes de la caverna e iluminarlas con nuestras linternas pudimos ver que el brillo era generado por la reflexión de la luz sobre unas casi imperceptibles goticas de agua adheridas a la roca. Bastaba con mirarlas de cerca para notarlo y con pasarles el dedo para confirmarlo. Más tarde, incluso, vimos cómo se despegaban de la superficie y caían al suelo con solo soplarlas.



“Esta es una opción que nunca se nos pasó por la cabeza y, aun así, es igual de interesante”, aseguró Leal ante el hallazgo. Y agregó que, no obstante esta primera sorpresa, aún quedaba mucho trabajo por hacer: “Detrás de las gotas de agua hay una capa de un color amarillo verdoso que es la encargada de que el brillo tenga esa tonalidad tan particular”, añadió.



Acto seguido, la pareja de científicos se dispuso a tomar las muestras para llevarlas al laboratorio en Bogotá y determinar si, como lo sospechaban, podría tratarse de alguna bacteria extremófila capaz de sobrevivir en medio de la completa oscuridad. Con su martillo de geología –diseñado para no liberar esquirlas que puedan contaminar las muestras–, Tovar golpeaba las rocas mientras Leal las recogía. La operación era llevada a cabo por ambos con precisión quirúrgica en varios puntos de la caverna con el fin de no destruir los espeleotemas.



“Es difícil especular ahora sobre qué puede ser, y solo lo sabremos con certeza después de hacer un cultivo en el laboratorio. No obstante, queda abierta la posibilidad de que se trate de bacterias oligotróficas, un tipo de organismo extremófilo que puede desarrollarse en ambientes cavernarios, con escasos nutrientes, y que han sido estudiados ampliamente por astrobiólogos como potenciales pobladores de otros mundos”, explicaba Leal.



Continuamos recorriendo la caverna, repleta de espectaculares estalactitas, algunas de las cuales tenían un llamativo color azulado. A estas también les fueron tomadas muestras para su análisis y conocer su composición geológica.



Dentro de la caverna estuvimos hasta las cinco de la tarde. Nuestra exploración se limitó a unos pocos cientos de metros en su interior y estuvo restringida por el paso de una quebrada subterránea que debido al aumento de las lluvias de los últimos días estuvo considerablemente crecida, imposibilitándonos encontrarnos con más misterios de la cueva del Oro.