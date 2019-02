Estos son los miembros de la nueva Misión de Sabios

Un grupo de académicos, intelectuales y artistas del más alto nivel tienen, a partir de hoy, la misión de proponer el rumbo que Colombia debe tomar en materia de ciencia, tecnología e innovación.

Esta misión de sabios trabajará durante los próximos nueve meses en la elaboración de un documento con recomendaciones y propuestas para responder a desafíos productivos y sociales que logren un desarrollo sostenible e inclusivo de nuestro país.



Esta es la lista de los sabios, entre los que hay 15 mujeres, varios expertos internacionales e incluso, un premio Nobel de física.

CIENCIAS BÁSICAS Y DEL ESPACIO

Ana María Rey

Ana María Rey. Foto: archivo EL TIEMPO.

Física de la Universidad de los Andes, con doctorado en Física de la Universidad de Maryland y una estancia postdoctoral en el Centro Harvard-Smithsonian. Experta en ciencias naturales que ha estudiado la mecánica cuántica a través de los átomos fríos y los fundamentos físicos para el estudio de materiales que conducen electricidad, entre otros. Ganadora de premios como el “APS Fellow” de la Sociedad Americana de Físicos y del premio presidencial para científicos de la Casa Blanca.

Moisés Wasserman Lerner

Moisés Wasserman Lerner. Foto: Archivo EL TIEMPO

Químico de la Universidad Nacional, de la que fue rector; doctorado en Bioquímica de la Universidad Hebrea de Jerusalén y estancia postdoctoral en State University de Nueva York. Investigador emérito, experto en ciencias naturales y biológicas. Ostenta premios de periodismo, de vida y obra por su trabajo, medallas por su carrera y un doctorado Honoris Causa en Ciencias Biomédicas.

Carmenza Duque

Carmenza Duque. Foto: Archivo EL TIEMPO

Química de la Universidad Nacional, con especialización en química analítica instrumental y doctorado en ciencias químicas del Instituto de Tecnología de Tokio, y estancias postdoctorales en la Universidad de Wurzburg y de Stanford. Experta en ciencias naturales y biológicas, con amplia experiencia como docente y directiva académica.

Serge Haroche

Serge Haroche. Foto: Archivo EL TIEMPO

Francés egresado de la Escuela Normal Superior de Francia, doctor en ciencias y premio Nobel de Física en el 2012. Profesor universitario en Yale y Harvard. Colaborador frecuente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Uno de los fundadores de la electrodinámica de cavidad cuántica, miembro de las más importantes academias de ciencias y merecedor de decenas de premios.

TECNOLOGÍAS CONVERGENTES NANO, BIO, INFO, Y COGNO E INDUSTRIAS 4.0

Jean Paul Allain



Estadounidense ingeniero mecánico con doctorado en ingeniería nuclear. Su gran área del conocimiento es ingeniería y tecnología. Docente, investigador, ha estudiado los sistemas complejos para el diseño de nuevos materiales inspirados en el orden de la naturaleza. Ganador de múltiples reconocimientos internacionales.



María del Pilar Noriega Escobar



Ingeniera Química de la Universidad Pontificia Bolivariana, con especializaciones en tecnología de extrusión y química de polímeros de la Universidad de Stuttgart y doctorado en ingeniería mecánica de la Universidad de Wisconsin-Madison. Experta en ingeniería y tecnología. De extensa carrera en los sectores privado y académico. Ha profundizado en auditorías energéticas y caracterización de polímeros. Distinguida varias veces en el país por su trayectoria.



Orlando Ayala



Administrador de sistemas de información de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, doctor honoris causa de esa misma institución. Experto en ingeniería y tecnología. Fue vicepresidente ejecutivo y presidente mundial para mercados emergentes de Microsoft. Reconocido como “Colombiano Ejemplar residente en el exterior” (2013).



Tim Osswald



Originario de Cúcuta. Profesor de ingeniería mecánica y codirector del Polymer Engineering Center de la Universidad de Wisconsin-Madison. Doctorado en la Universidad de Illinois, académico de la Sociedad Alexander von Humboldt de Alemania. Primer académico en recibir el premio Dr. Richard Escales de la Organización de Ingenieros Alemanes por sus esfuerzos y contribuciones en globalizar y modernizar la educación en el área de tecnología de plásticos. Ha publicado más de 300 artículos científicos y libros especializados.

INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES

Ramiro Osorio Fonseca



Maestro en Letras Españolas de la Universidad de Guanajuato (México). Experto en teatro, dramaturgia y artes escénicas. Primer ministro de Cultura de Colombia, director del Teatro Julio Mario Santo Domingo, diplomático, fundó y dirigió (con Fanny Mikey) el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Doctor honoris causa de la Universidad Soka de Tokio (Japón), entre otras distinciones.



Édgar Leonardo Puentes Melo



Licenciado en pedagogía musical e ingeniero de sonido y de sistemas de la Universidad Piloto. Directivo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, académico, investigador de arte y ciencia, pianista y guitarrista profesional, director de orquesta, especialista en técnicas avanzadas de grabación, certificado en coaching y aprendizaje vivencial.



Carlos Jacanamijoy



Artista indígena de la comunidad inga. Experto en bellas artes, magíster en artes plásticas de la Nacional, filósofo y literato. Decenas de exposiciones alrededor del mundo. Obras suyas reposan en la colección permanente del Museo Nacional del Indígena Americano.



Camila Loboguerrero



Graduada en bellas artes de la Universidad de los Andes, Historia del arte en la Universidad Sorbonne Nouvelle y licenciatura en cinematografía de la Universidad de Vincennes en Saint-Denis. Reconocida cineasta.



Alfredo Zolezzi



Diseñador industrial e inventor chileno. Experto en biotecnología, bioeconomía y medio ambiente. Dedicado a la ciencia aplicada y creador del modelo de objetivos integrados, que busca vincular innovación social y tecnológica con nuevos modelos de negocios para abordar problemáticas sociales y medioambientales.

BIOTECNOLOGÍA, BIOECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE

Cristian Samper



Biólogo de la Universidad de los Andes, con maestría y doctorado en biología de la Universidad de Harvard. Director y presidente de Wildlife Conservation Society, director del Museo Nacional de Historia Natural de Smithsonian Institution y miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Es una autoridad internacional en temas de biología de la conservación y políticas ambientales.



Elizabeth Hodson



Microbióloga de la Universidad Javeriana, con maestría en fisiología y genética vegetal de la Universidad Nacional y doctorado en fisiología vegetal de la Universidad de Nottingham. Académica, investigadora, consultora internacional en agrobiotecnologías y bioseguridad. Experta en transformación genética y mejoramiento, crecimiento y desarrollo vegetal



Silvia Restrepo



Bióloga de los Andes, con maestría en biología celular y molecular de la Universidad de Ciencias, Paris VI (Francia) y doctorado en fitopatología y diploma de estudios avanzados de la Universidad de Ciencias Pierre y Marie Curie de Francia. Investigadora posdoctoral. Ha realizado aportes en estudios sobre Fitopatología molecular, Micología ambiental y Micología humana.



Mabel Torres



Bióloga y máster en esa materia de la Universidad del Valle. Con doctorado en ciencias biológicas de la Universidad de Guadalajara, donde realizó una estancia postdoctoral. Su área del conocimiento es la biotecnología. Ha sido docente, investigadora y directora de innovación y desarrollo. Ha trabajado en el área de gestión ambiental, enfermedades tropicales y desde el año de 1999 se encaminó en el área específica de la micología, en la cual trabaja con sistemática, biodiversidad y bioprospección de hongos macroscópicos. Ganadora del reconocimiento Mujer Científica de la Unesco en el 2010.



Germán Poveda Jaramillo



Ingeniero civil, con dos maestrías y doctorado de la Universidad Nacional y estancia postdoctoral en la Universidad de Colorado. Su área de conocimiento es la ingeniería y tecnología. Docente, investigador de la Nasa y del Instituto Interamericano de Cambio Climático, entre otros. Ha estudiado la hidrología, hidroclimatología, hidroecología, meteorología, oceanografía, recursos hídricos, matemáticas avanzadas, cambio y variabilidad climática y sus impactos sociales, ambientales y económicos, incluyendo la transmisión de enfermedades tropicales.



Federica Di Palma



Británica, directora de ciencia en The Earlham Institute en Norwich y de la red de investigadores de Bridge Colombia en todo el Reino Unido y Colombia. Dirige, además, una serie de programas de investigación destinados a comprender la evolución de rasgos complejos y los procesos regulatorios que subyacen al cambio evolutivo. Su investigación abarca una amplia variedad de especies de vertebrados que incluyen mamíferos y cíclidos. Estuvo en el Instituto Broad del MIT y en Harvard, donde se desempeñó como Directora Asistente de Biología del Genoma de los Vertebrados, y sigue siendo una científica visitante.



Esteban Manrique Reol



Biólogo español de la Universidad Autónoma de Madrid. Es licenciado en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, lugar en donde fue profesor titular en el Departamento de Botánica y en la Facultad de Farmacia durante 1979 y 2002. Es autor y coautor de 80 publicaciones científicas sobre liquenología, bioindicación de la contaminación atmosférica, cambio global, entre otros temas.



Michael Eddi



Presidente del Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD), un organismo francés de investigación agronómica francés, es otro de los nominados. Es ingeniero, doctor y egresado de la Escuela Nacional de Administración (ENA) en Francia. Cuenta con más de 30 años de presencia continua en Colombia y ha dedicado toda su carrera al fomento y a la gestión de la investigación pública. Es experto en sistemas de ciencia y tecnología.



Ludger Wessjohan



Alemán educador de química alemán y consultor en campo del Instituto Leibniz de Bioquímica Vegetal, desde el año 2000. Pertenece a la Sociedad de Químicos Alemanes, la Sociedad de Orquídeas de Alemania, la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular.

ENERGÍA SOSTENIBLE

Ángela Wilkinson



Reino Unido. Líder innovadora en gobernanza global y futuros de negocios con experiencia en los sectores de energía, movilidad, digital, productos químicos, seguros y servicios financieros, alimentos y salud. Actualmente es Directora Senior del Consejo Mundial de Energía. Es ex directora del Programa de Escenarios de Oxford y en la actualidad enseña sobre programas personalizados. Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Colombia Maestría, Matemáticas, Universidad de Estrasburgo, Francia Pregrado, Ingeniería Eléctrica, Universidad Nacional de Colombia.



José Fernando Isaza



Ingeniero eléctrico de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en Matemáticas de la Universidad de Estrasburgo de Francia y doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Colombia. Reconocido por sus aportes en el campo de la Historia de la Energía, Cambios Climáticos y epistemología. Entre su experiencia profesional se encuentran ser rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, presidente de Ecopetrol, ministro de Obras Públicas y Transporte, miembro fundador de la Revista Razón Pública, entre otros.



Eduardo Posada



Investigador Emérito con pregrado y doctorado en Física de la Universidad de Lausana en Suiza. Reconocido por su labor de gestión de las políticas de Ciencia y Tecnología en Colombia y por sus trabajos sobre bajas temperaturas, criogénesis y superconductividad. En 2015 fue reconocido como uno de los Mejores Líderes de Colombia por impulsar diferentes políticas en ciencia, tecnología e innovación consolidando su apropiación social en Colombia.



Juan Benavides Estévez-Bretón



Ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes con especializaciones en Administración de Sistemas Eléctricos de la misma universidad y en Matemáticas Avanzadas de la Universidad Nacional de Colombia. También tiene un doctorado en Economía de Minerales de la Universidad Estatal de Pennsylvania. Experto y arquitecto de diseño de soluciones en infraestructura, energía, ciudades, política pública, organización industrial, contratos, estrategia y transformación de negocios, matemática financiera. En su experiencia profesional se encuentra ser investigador asociado de Fedesarrollo, especialista Sénior del Banco interamericano de Desarrollo y profesor e investigador de la Universidad de los Andes.

OCÉANO Y RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS

Sabrina Speich



Francesa, estudió Física en la Universidad de Trieste en Italia y en la Université Pierre et Marie Curie en Francia. Profesora de oceanografía y ciencias del clima, y miembro del laboratorio de meteorología dinámica de la Escuela Normal Superior en Francia. Miembro del comité científico sobre la investigación en la Antártida (SCAR) y del grupo de observación del océano para el clima (OOPC). Actualmente, es presidente adjunta del grupo Atlántico de CLIVAR (clima y océano: variabilidad, predictibilidad y cambio).



Juan Armando Sánchez



Investigador senior con doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad Estatal de Búfalo de Nueva York y una estancia postdoctoral del National Institute of Water & Atmospheric Research. Estudia las ciencias marinas y biología evolutiva, en la búsqueda de constituir una biología integrativa. Dedicado a investigaciones en la interacción entre la ecología y la evolución, en particular de los invertebrados marinos modulares. En 2011 recibió el Latin American Scholar Award of Smithsonian Institution.



Andrés Franco Herrera



Biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano con doctorado en Oceanografía de la Universidad de Concepción. Ha investigado en Oceanografía biológica, Ecología trófica y de la Oceanografía física y química y de la Meteorología y Ciencias Atmosféricas. En el 2017 recibió el título honorífico de Investigador Antártico Expedición "Almirante Padilla" de la Comisión Colombiana del Océano.

CIENCIAS DE LA VIDA Y LA SALUD

Isabelle Magnim



Ingeniera francesa con doctorado en Ciencias Físicas. Consejera académica internacional principal del Instituto de Tecnología de Harbin (HIT) de China desde el año 2012. Merecedora de la medalla de oro de Innovación de la Sociedad Europea de ensayos no destructivos. Su investigación se centra en los métodos de análisis de imágenes médicas, en la interfaz entre la medicina, las matemáticas aplicadas, el análisis numérico y el procesamiento de imágenes.



Rodolfo Llinás



Doctor en Neurofisiología en la Universidad Nacional de Australia y médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana. En 2016 fue nombrado "Escolástico del año" por la Universidad Nacional de Australia. Es reconocido a nivel mundial por su trayectoria en el campo de la neurociencia y sus trabajos sobre fisiología comparada del cerebelo, las propiedades electrofisiológicas intrínsecas de las neuronas con la enunciación de la hoy conocida como "Ley de Llinás".



Nubia Muñoz



Médico general y cirujana de la Universidad del Valle con máster en Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Recibió el Doctor Honoris Causa de la Universidad de Antioquia. Dirigió el programa del grupo de trabajo científico "Neurolab" de la Nasa. En su trayectoria desde los años 70 ha publicado más de 300 artículos científicos y en el 2008, su trabajo fue postulado para el Premio Nobel de Medicina. Miles de vidas de mujeres han sido salvadas por sus hallazgos a partir del desarrollo de la vacuna en contra del VPH.



Juan Manuel Anaya



Investigador senior con doctorado en Biología de la Universidad de Antioquia. Ha recibido los premios Scopus Colombia de la Editorial Elsevier en 2013 y Grupo Investigador del Año de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina en 2014. Ha realizado aportes en la investigación sobre inmunogenética de enfermedades autoinmunes.

CIENCIAS SOCIALES PARA EL DESARROLLO HUMANO Y LA EQUIDAD

Johan Schot



Historiador holandés especializado en tecnología y transiciones hacia la sostenibilidad. Doctor de la Universidad de Twente y director de la Unidad de Investigación de Políticas de Ciencia e Innovación (SPRU) de la Universidad de Sussex. Su experiencia trabajando con Colombia lo llevó a ser un actor clave en la construcción de la política de ciencia, tecnología e innovación alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible plasmada en el Libro Verde 2030.



Stanislas Dehaene



Francés, doctor en ciencia cognitiva de la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París. Fue profesor en el Collège de France en la Cátedra de Psicología Cognitiva Experimental. Beneficiario de la Beca Senior del Consejo Europeo de Investigación 2016-2021. Entre sus honores se encuentran el premio a la Contribución Científica Distinguida APA 2015 e investigador altamente citado Thomas Reuters 2014.



William Maloney



Estadounidense, doctor en economía de la Universidad de California en Berkeley y economista de la Universidad de Harvard. Es economista jefe para el crecimiento equitativo, las finanzas y las instituciones del Grupo del Banco Mundial. De 2011 a 2014 fue profesor visitante en la Universidad de los Andes y trabajó con el gobierno colombiano en temas de innovación y mejora de la empresa.



Kyoo Sung Noh



Coreano, doctor en Información de Gestión de la Universidad de Estudios Extranjeros de Hankuk. Presidente y CEO del Centro de Productividad de Corea. Entre el 2015 y 2018 fue miembro ejecutivo senior de la Coalición de Ciudadanos por la Justicia Económica. En 2008 recibió la medalla al Mérito al Servicio por su contribución al desarrollo en las operaciones del gobierno.



Sara Alvarado Salgado



Psicóloga de la Universidad Javeriana con doctorado en Educación de la Universidad de Nova Southeastern y una estancia postdoctoral en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Es la Directora Regional del CINDE (Centro Internacional de Educación y Desarrollo) en Manizales desde 1985. Ha aportado para reflexionar sobre el rol de la educación y del conocimiento como fuentes de trabajo en grupo y construcción de redes de acción y pensamiento frente a retos sociales. Recibió en 2016 la mención Magna Cum Laude de la Universidad De Manizales.



Clemente Forero Pineda



Investigadora senior con máster y doctorado en Economía de la Universidad de Stanford en Palo Alto, Estados Unidos. Ha realizado aportes en estudios científicos sobre políticas públicas; estudios de administración pública; innovación e industria; violencia, inseguridad y cooperación contingente; híbridos organizacionales, conflicto y desarrollo regional. Recibió el reconocimiento de Colciencias como Investigador Emérito en la convocatoria 737 de 2015.



Ana María Arjona



Magíster en Sociología de la Universidad Complutense con doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Yale. En 2018 recibió el Premio Farrell a la Excelencia en la Enseñanza de Pregrado de la Northwestern University. Realizó aportes en estudios de violencia política, guerras civiles, crimen organizado, políticas contra drogas, comportamientos individuales en contextos de violencia organizada, orden político, instituciones, políticas latinoamericanas y métodos diversos de investigación. Actualmente es directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas.

OCÉANO Y RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS / CIENCIAS DE LA VIDA Y LA SALUD

Jorge Reynolds Pombo



Ingeniero electrónico de la Trinity College de Cambridge con doctorado Honoris Causa de la Universidad de La Sabana. Ha participado en el Departamento de Investigación en Electrónica y Nanotecnología de la Fundación Clínica Shaio. Descubrió que el corazón de los cetáceos y el de los humanos son similares, por eso lleva una investigación de casi cuatro décadas para después aplicar los resultados en seres humanos. Diseñó un marcapasos para la prevención de la trombosis, está en el proceso de diseñar un "nanomarcapasos”.

