La joven que hizo posible la foto del agujero negro

“¿Es posible ver algo que es, por definición, imposible de ver?”, se preguntó Katie Bouman en 2017 cuando dictó su conferencia de TED: ‘Cómo fotografiar un agujero negro’. Dos años más tarde, el miércoles pasado, junto con un grupo de científicos, dio a conocer la primera imagen de la historia del agujero negro supermasivo que está en el centro de la galaxia M87.

Bouman, quien cumple 30 años este mayo, no es astrónoma, sino doctora en Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica del MIT. Esa no fue una razón para no destacar en el equipo; de hecho, en su charla, la científica afirmó que “la interdisciplinariedad fue una de las claves para que se lograra conseguir el objetivo”.



Su trabajo consistía en desarrollar un algoritmo para transformar la gran cantidad de datos que enviaban los 8 satélites involucrados en el proyecto, en una imagen comprensible. En sus propias palabras, su trabajo era “componer imágenes a partir de datos escasos y sucios”.

El algoritmo sincronizaba los telescopios desde Chile hasta la Antártida, para que captaran señales a 50 millones de años luz. A partir de estos datos fue posible reconstruir la imagen final.



En su cuenta de Twitter, el MIT publicó una foto de Bouman junto a Margaret Hamilton, ingeniera de sistemas y matemática, quien en 1969, siendo directora de la División de Ingeniería de Software del MIT, escribió el código que permitió al Apolo 11, y al ser humano, llegar a la Luna por primera vez en la historia. La comparación entre ambas científicas demostró la importancia que las mujeres científicas han tenido, y siguen teniendo, en los grandes avances de la ciencia.



Aunque todos los reflectores apuntan hacia ella, Bouman publicó en Facebook una foto en la que aparece con todo el equipo de investigadores con los cuales trabajó, y escribió: “El algoritmo de una sola persona no hizo esta imagen, requirió del increíble talento de un equipo de científicos de todo el mundo y de años de arduo trabajo para desarrollar el instrumento”.



Además del descubrimiento, Bouman hace un llamado para que las personas “salgan afuera y ayuden a expandir los límites de la ciencia”.

