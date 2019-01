Telescopio Tess halla exoplaneta a 53 años luz de la Tierra

El satélite Tess, que desde abril del año pasado cumple una misión de exploración de dos años, halló un planeta fuera del sistema solar (exoplaneta) situado a 53 años luz de la Tierra, revelaron hoy investigadores.

El Tess, desarrollado por la Agencia de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (Nasa) en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), detectó un planeta que la investigadora, Diana Dragomir, describió como una "extraña" bola de roca y algo de gas cuyo tamaño es tres veces el de la Tierra.



El hallazgo se dio a conocer en Seattle durante la reunión de la Sociedad Astronómica de Estados Unidos. La investigadora del MIT aseguró que el planeta, bautizado HD 21749b, gira en torno a una estrella en la constelación de Reticulum, con una órbita de 36 días.



Dragomir explicó que, según los cálculos, la temperatura en la superficie del planeta es de aproximadamente 300 grados fahrenheit.



"Es el pequeño planeta más frío del que conocemos alrededor de una estrella tan brillante", apuntó Dragomir, citada por CNN, quien consideró que han tenido suerte de poder captarlo y estudiarlo.



El equipo de investigadores también detectó indicios de lo que podría ser un segundo planeta en ese sistema con una órbita mucho más pequeña, de apenas 7,8 días, y que podría ser el primero el tamaño de la Tierra descubierto por TESS.



El Tess, que busca exoplanetas orbitando estrellas situadas a menos de 300 años luz de la Tierra, se basa en los datos ya recopilados por el telescopio espacial Kepler, el cual ha estado en órbita durante nueve años y ha confirmado la existencia de más de 2.600 exoplanetas.



El líder del proyecto, George R. Ricker, reveló, citado por el diario The New Yor Times, que TESS ya ha descubierto 203 planetas posibles, de los cuales tres han sido confirmados como reales por telescopios terrestres.



"Hasta ahora hemos confirmado tres planetas, dijo Dragomir. Los otros dos planetas descubiertos son Pi Mensae c y LHS 3844b, según las versiones periodísticas.



EFE