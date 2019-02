El animal más viejo de Colombia se esconde en San Andrés

En el segundo día de exploración nos dirigimos a unas cuevas de la formación San Andrés en las que, según nos advirtieron con insistencia los isleños, debemos tener cuidado al acercarnos; pero no precisamente por los desafiantes descensos haciendo rápel, por las exigentes escaladas o por los misteriosos animales que podríamos encontrar allí.



Quienes supieron que nos íbamos al barrio el Cliff (acantilado, en inglés) se preocupaban porque entraríamos en los terrenos algunas de las bandas delincuenciales más peligrosas de la isla. “Ni se les ocurra ir por allá. Ese lugar es muy caliente”, nos advertían.



Atendiendo las recomendaciones, nos acompañaron 4 patrulleros de la Policía Nacional, y exploramos por una hora el lugar. El acceso a las grutas es sencillo. Tras escalar unos veinte metros, damos con una pared llena de orificios en los que a duras penas cabe una persona. Camilo Martínez, biólogo marino, nos explica que estamos ante los restos de una caverna que colapsó, dejando al descubierto una parte de su interior.



Por todo el lugar hay restos de hollín que seguramente quedó como residuo de las fogatas que hacen los habitantes de calle en las noches. Nos separamos en grupos y empezamos a inspeccionar las cavidades. Por el momento, la costa parece libre de moros. No sería exagerado decir que lo que vimos superó cualquier pronóstico hecho antes de emprender este proyecto.



En uno de los orificios hay una cama de cartón, un pedazo de espuma viejo en forma de almohada y una cobija derruida. Hay botellas de licor, cigarrillos y una pipa artesanal hecha de PVC; en otro hueco encontramos inscripciones de letras y números que nos hacen creer que pueden ser los códigos secretos de identificación entre bandas de malhechores. En otro de los pasadizos hay botellas despicadas y vidrios: una clara señal de que no debemos entrar.



Pero el hallazgo más sórdido que hicimos en estas cavernas fueron los cientos de recortes de revistas y catálogos en los que aparecen mujeres en ropa interior. Los papeles no parecen viejos, por lo que sospechamos que las cavernas se encuentran habitadas y que fue cuestión de minutos no encontrar a sus inquilinos.



De repente, escuchamos una voz entre la maleza y un hombre aparece cargando una gallina. “Estoy buscando un gallo. ¿Alguno de ustedes lo ha visto?”, dice el hombre con voz intranquila. Es el aviso de que debemos abandonar el lugar y alejarnos sin poder seguir explorando el misterioso lugar.