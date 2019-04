¿Cuántas horas al día debemos trabajar para ser productivos?

Varias son las discusiones que se han generado en torno a la duda de si un profesional es realmente productivo cuando trabaja en jornadas que comprenden las ocho horas diarias o más.



Las teorías van desde que depende del tipo de labores que se realizan y su grado o exigencia de concentración, hasta que lo importante es la manera en que se distribuye ese descanso.



Aunque nadie parece tener una respuesta definitiva, lo cierto es que hay coincidencias importantes entre los distintos estudios que apuntan a que jornadas laborales más cortas favorecen al cerebro porque le permiten descansar y así estar "más sano" y por ende ser más productivo.

El psicólogo Alex Pang, fundador de Restful Company y cuyas investigaciones han hecho parte de publicaciones como Scientific American, The Atlantic Monthly, American Scholar, Los Angeles Times y muchas revistas académicas, es autor del libro “Rest: Why You Get More Done When You Work Less” (Descansa: del por qué haces más cuando trabajas menos), un texto en el que Pang indaga sobre por qué el secreto de la productividad no son mayores jornadas la laborales.



Pang recuerda en su texto cómo importantes figuras de la historia como Charles Darwin, trabajan solo por períodos de 90 minutos durante la mañana. El matemático Henri Poincaré y Thomas Jefferson también compartían ese método.



Además, recuerda que nuestros ancestros, los cazadores y recolectores de la prehistoria, también limitaban sus períodos de caza a un máximo de cuatro horas seguidas.



Con lo anterior, Pang concluye que una jornada laboral productiva debe ser de cuatro horas.

Estas son las 'apps' recomendadas para crear currículos profesionales Foto: 123rf.com

Por su parte, el Workometer (Medidor de trabajo, por su traducción del inglés), explica que un Estudio Anual sobre la Gestión del Tiempo en el trabajo realizado en España, una persona pasa alrededor de 9 horas y 19 minutos, de las cuales se trabaja un tiempo activo real de 7 horas y 12 minutos, si se excluye el tiempo dedicado en pausas, interrupciones, almuerzos, etc.



Sin embargo, de todo el tiempo activo real diario, 6 horas y 34 minutos son consideradas horas productivas; es decir, tiempo dedicado en actividades que son consideradas productivas por la organización para ese puesto de trabajo concreto.



Por otro lado, se debe tener en cuenta que las personas que tienen jornadas laborales más largas tienden a sufrir de mayor estrés, y este tiene un costo.



La Organización Internacional del Trabajo calcula que hasta un 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de las naciones se pierde por esa causa y todo lo que conlleva: menor productividad, más ausentismo, trabajadores que rinden menos, etc.

¿Cuántas horas trabajan otros países?

En Colombia, por ejemplo, las personas trabajan un promedio de 2.193 horas, según datos de Ministerio del Trabajo. La cifra preocupa porque significa 830 horas más que una persona en Alemania.



Los mejores promedios que muestra la Ocde son, en orden descendente: Dinamarca, con 1.410 horas; Noruega, con 1.424; Países Bajos, con 1.430. Este implica un promedio de 4 horas de trabajo diaria.



Eso sí, según las cifras del Ministerio de Trabajo, el país estaría ligeramente por encima de los últimos puestos de la Ocde, ocupados por Costa Rica y México, los cuales registran un total de 2.212 y 2.255 horas respectivamente.



Cabe destacar que el promedio de los países de la Ocde es de 1.763 horas cada año, mientras que Estados Unidos presenta un indicador de 1.783 horas.



Asimismo, al tener en cuenta las estadísticas de Euromonitor International para Latinoamérica, Cuba y Argentina presentarían los mejores indicadores con 1.872 horas, seguido por Brasil (1.910,4), Ecuador (1.929,6) y Chile (1963,2).

Alemania es casi siete veces más productiva

Las diferencias laborales que se pueden encontrar entre una persona de Colombia frente a una de Alemania, no solo se ven en el número de horas que trabaja cada uno, sino también en la productividad.



En concreto, según las cifras de Euromonitor International, un trabajador colombiano en promedio tiene una productividad de US$11.717,9 al año, mientras que en el país europeo, esta cifra llega a US$75.461,8.



Esto quiere decir que un alemán es capaz de producir en promedio 6,4 veces lo mismo que un colombiano en el mismo tiempo.



Aún así, esta cifra está mucho más alejada de la que presentan otros países como Estados Unidos (US$118.723,7), Suiza (US$137.063,7), Australia (US$98.996,2), Francia (US$82.479) o Japón, con US$75.937,1.

Redacción APP

Con información de Portafolio