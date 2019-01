Cuál es el planeta más cercano a la Tierra (la respuesta no es simple)

Hay ciertas cosas que aprendemos de chicos y damos por ciertas por el resto de nuestras vidas. Por ejemplo, el orden de los planetas.

Los más memoriosos quizás recuerden cómo vienen: primero, al lado del Sol, está Mercurio, después Venus y después nosotros, seguidos de Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

También nos enseñan cuál planeta es el más cercano a la Tierra. ¿Recuerdas cuál era?

Quizás no te venga a la memoria, pero sin dudas sabes que la respuesta es una sola y que te la aprendiste en la escuela.

¿Era Marte? ¿O Venus?

Pues, si la cosa fuera tan sencilla ¡no tendríamos nada que contarte!

Resulta que -más allá de lo que te dijeron de chico- no hay una sola respuesta a la pregunta, porque las distancias entre los planetas van cambiando.

De hecho, aunque Marte y Venus siempre son dibujados como nuestros vecinos -uno a cada lado- a veces ninguno de los dos es el más cercano a la Tierra.

Así lo reveló recientemente el programa de radio de la BBC Radio 4 "More or Less" (Más o menos), que se dedica a analizar números y estadísticas de la vida diaria.*

Fue un oyente del programa el que escribió pidiendo que aclararan el tema, luego de ver un programa de televisión de la BBC en donde se decía que Marte era nuestro vecino más próximo.

"Seguramente se trata de un error", señaló Graham Sherman, convencido de que la respuesta correcta era Venus.

Depende

Lo cierto es que cada planeta tiene un ritmo distinto de órbita, el recorrido de los planetas alrededor del Sol.

Eso implica que las distancias entre ellos van cambiando.

Para calcular qué planeta realmente pasa más tiempo cerca de la Tierra hay que sacar un promedio.

Eso es justamente lo que hizo "More or Less", con ayuda del experto en estadísticas Oliver Hawkins.

Hawkins logró estimar cuál planeta estuvo más cerca del nuestro cada día de los últimos 50 años.

Así logró calcular cuál, en promedio, fue el que pasó más tiempo como nuestro vecino más próximo.

La respuesta te sorprenderá...

Fue Mercurio.

¿Cómo es posible?, te preguntarás.

Para entenderlo, la BBC recurrió a David A. Rothery, profesor de geociencias planetarias en la Open University.

Cuestión de tiempo

"El orden de los planetas, desde el Sol, es: Mercurio, Venus y luego la Tierra. Pero cuando Venus está del otro lado del Sol está muy lejos de nosotros", explicó Rothery.

Así que si bien la órbita de Venus hace que ese planeta sea el que más se puede acercar a nosotros, seguida -en segundo lugar- por la órbita de Marte, a veces el planeta rojo está muy cerca de la Tierra, mientras que la distancia con Venus es enorme.

"Y, aunque Marte es el segundo potencialmente más cercano nuestro, entre todos, el planeta que pasa el mayor tiempo próximo a la Tierra es Mercurio", confirmó.

Las estadísticas lo prueban claramente: en el último medio siglo, el planeta más pequeño -y más próximo al Sol- fue el más cercano a la Tierra el 46% del tiempo.

Venus, salió segundo: pasó el 36% del tiempo como nuestro vecino más pegadito.

En cambio el planeta rojo, que muchos asumen como el más próximo a la Tierra, estuvo en ese lugar apenas el 18% del tiempo.

¿Por qué la confusión?

Quizás la confusión sobre la cercanía de Marte tenga que ver con el enorme interés que ha generado en los últimos años este planeta entre las agencias espaciales, en especial la NASA estadounidense.

¿Por qué se habla tanto sobre lograr visitas tripuladas a Marte si Venus está, en efecto, a una distancia más corta y Mercurio termina pasando más tiempo a nuestro lado?

El motivo, explica Rothery, no tiene que ver con distancias, sino con las características de cada planeta.

"Marte es un lugar que podría albergar vida y no es demasiado caluroso en su superficie. Una nave espacial podría operar allí por un largo tiempo", señaló.

"En cambio si aterrizas en Venus es muy caluroso, porque la atmósfera densa atrapa el calor".

Mercurio, el próximo desafío

En cuanto a Mercurio -el inesperado ganador del premio al mejor vecino- es el más complicado. Y no porque sea el más caluroso (de hecho Venus es más caliente, a pesar de estar más lejos del Sol).

"Es el planeta más difícil de alcanzar porque cuando vas hacia Mercurio te acercas al Sol y vas tomando velocidad (...) lo que hace más complicado entrar en su órbita", afirmó el experto.

Solo dos misiones espaciales lo han logrado hasta el momento: el Mariner 10 en 1974/75 y el MESSENGER, lanzado en 2004 -ambos de la NASA- lo que convierte a Mercurio en el planeta menos explorado de nuestro Sistema Solar.

Pero Rothery forma parte de un grupo de expertos que busca realizar un tercer viaje exploratorio al pequeño Mercurio.

En octubre pasado, las agencias espaciales de Europa y Japón lanzaron conjuntamente la tercera misión de la historia a ese planeta: el BepiColombo.

Se estima que la sonda tardará 7 años en poder entrar en la órbita de Mercurio, debido a los problemas de aceleración que mencionó el experto.

Quizás entonces finalmente podamos saber más sobre nuestro enigmático e insospechado vecino.

* Puedes escuchar el programa "More or Less", de la BBC Radio 4, en inglés, aquí

