Maravillas del Sistema Solar/ Los anillos de Saturno

Definitivamente, lo más notorio del planeta Saturno son sus anillos. Una compleja estructura que pareciera flotar alrededor de este gigante gaseoso y que los hace lucir como un planeta con orejas.

Aunque no es el único con anillos –Júpiter, Urano y Neptuno también los tienen pero menos llamativos–, Saturno tiene un sistema conformado por varios anillos compuestos de fragmentos que han quedado anclados gravitacionalmente al planeta.



Varias hipótesis han sido exploradas por científicos planetarios con el fin de entender los procesos que dieron paso a la formación de estos anillos. Se ha sugerido que el paso de asteroides y cometas cerca del planeta Saturno ha producido que, por efecto de fuerzas de marea, se fragmentaran y quedaran atrapados por el campo gravitacional.



Otra posibilidad es que alguna de sus lunas se haya acercado mucho al planeta para que las intensas fuerzas de marea rompieran este satélite en miles de pedazos, y estos quedaran orbitando alrededor de Saturno. A esta distancia mínima se la conoce como límite de Roche, y para Saturno es de poco más de 60.000 kilómetros.



Estas partículas, que pueden llegar a ser billones, tienen tamaños muy variables, desde granos de arena hasta montañas, y su composición es de un 99 por ciento hielo de agua con algunas impurezas que incluyen tolinas (variedad de compuestos orgánicos) y silicatos.



A primera vista, los anillos parecen ser una estructura continua, pero en realidad se trata de un sistema de varios anillos, que al ser vistos desde grandes distancias parecieran uno solo. Estos se dividen en anillo A, B, C, D y F, y tienen una anchura de 65.700 kilómetros (la Tierra tiene un diámetro de 12.760 kilómetros) y un espesor que varía de 10 metros a 1 kilómetro.



Dentro de los anillos de Saturno existen pequeñas lunas que mantienen los fragmentos de hielo organizados, de igual manera que los perros pastores mantienen los rebaños en su lugar; de ahí que a estas lunas se las denomine lunas pastoras. Algunas de estas lunas son Pandora, Prometeo y Pan, las cuales mantienen perfectamente alineados los fragmentos que componen los anillos.



En septiembre del 2017, la misión Cassini-Huygens se sumergió en la atmósfera de Saturno, no sin antes dejarnos un legado importante relacionado con el conocimiento de una de las maravillas del Sistema Solar.



DAVID TOVAR

Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología, Universidad Nacional de Colombia