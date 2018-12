Científicos advierten que manipulación de genes es peligrosa

Más de 100 científicos, la mayoría de ellos en China, califican la alteración de genes humanos de “locura” y de contraria a la ética.

En una carta abierta que circula por internet, los científicos también dicen que el uso de la tecnología CRISPR-Cas9 para editar los genes de embriones humanos es peligroso, injustificado y que perjudica la reputación y el desarrollo de la comunidad biomédica en China.



La polémica se desató por el anuncio del genetista chino He Jiankui de que había modificado genéticamente a los dos primeros seres humanos inmunes al virus del sida. Jiankui, investigador de la Universidad de Shenzhen (China), dijo haber utilizado la herramienta de edición genética CRISPR-cas9 (tijeras genéticas) para modificar el ADN de embriones de siete parejas sometidas a tratamientos de fertilidad.



Al parecer, al ADN de estos embriones se le introdujo (una vez separado biológicamente) el gen CCR5, que se cree protege contra el virus del sida. Los embriones modificados se implantaron en los úteros de sus madres biológicas y de ellos progresaron dos en un solo embarazo, por lo que se anunció que dos gemelas serían las primeras beneficiarias. El padre de las bebés es portador del virus.

A la carta de los científicos se suma la orden del Gobierno chino de abrirle una investigación a He Jiankui para corroborar su experimento y la decisión de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur (Sust) de suspender al investigador.



El asunto ha generado sensibilidad a raíz de que este tipo de edición genética se prohíbe en EE. UU. y en la mayoría de países, ya que los cambios en el ADN pueden pasar a las generaciones futuras y se corre el riesgo de afectar otros genes.



César Burgos, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, se aparta del análisis fundado en un comunicado de prensa y no en artículos científicos serios.



“Mientras esto no se publique como debe ser, no pasa de ser charlatanería”, enfatiza, y hace un llamado a los medios para que moderen lo que publican al respecto.

“El análisis ético biomédico de esta denominada investigación solo existe de nombre. Llevar a cabo experimentos humanos directos solo se puede describir como una locura”, afirman los científicos en la carta.



Y añaden: “Se ha abierto la caja de Pandora. Aún podríamos tener un atisbo de esperanza para cerrarla antes de que sea demasiado tarde”.



Además de lo que significa, en teoría, dar por finalizada la infección por el VIH para las nuevas generaciones, el anuncio ha desatado el debate moral que, desde siempre, ha rodeado la manipulación de embriones.



Para Herman Esguerra, presidente de la Academia Nacional de Medicina, “es muy riesgoso lanzar falsas expectativas con algo tan serio como el sida; entre tanto, lo indicado es no opinar sobre comentarios”.



