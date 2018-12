¿Es correcto modificar genes para crear seres humanos más resistentes?

Luego de que He Jiankui, científico chino, anunció en su canal de Youtube, y posteriormente fue citado por 'MIT Technology Review', el haber modificado genéticamente unas gemelas para que nacieran resistentes a enfermedades como el VIH, el cólera o la viruela, el debate en la comunidad científica se reavivó respecto a si esta práctica es realmente una nueva forma de medicina, o si por el contrario, es solo una modificación genética que puede resultar en usos inadecuados por parte del ser humano, como lo podría ser el estético.

La universidad en la que trabaja He informó que este dejó de percibir su salario desde febrero y consideró que la fecundación con genes modificados representaba "una vulneración de los criterios éticos de la academia y de sus normas".



"Esta investigación fue realizada fuera del marco de la universidad", indicó el lunes en un comunicado la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur. Cien científicos chinos también publicaron una declaración conjunta en la que criticaban el experimento y pedían que se modifique la legislación sobre la fecundación in vitro. Esta experimentación médica era conocida desde hace tiempo, pero ningún científico se atrevió a utilizarla ya que "nadie puede predecir el impacto incierto de estas modificaciones genéticas", critica este grupo de científicos que considera que se ha abierto "una caja de Pandora".

Esos cambios genéticos pueden resultar beneficiosos pero también perjudiciales. Continuamente aparecen virus nuevos o virus viejos que han cambiado. Foto: 123rf

Por su parte, Susana Balcells Comas, investigadora del Departamento de Genética, Microbiología y Estadística de la Universitat de Barcelona y del Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Raras (CIBERER), aseguró en una columna en el diario El País de España que "hay una cuestión relacionada con la edición genética que separa completamente la realidad de los deseos de la gente. Cuando se hacen encuestas públicas sobre si se debe usar para erradicar enfermedades o para mejorar la especie humana hay una gran parte de la población que no tiene ningún problema en que se use para esto último, es decir, para hacernos más altos, más delgados o con mejores músculos"



Según la investigadora, "la anterior es una posibilidad en la que la comunidad científica no está trabajando, ni siquiera como planteamiento".



Además, para Balcells existe otra: "por mucho que avance la edición genética, por muchos logros que consigamos a la hora de vencer definitivamente a las enfermedades que conocemos es inimaginable un mundo totalmente libre de ellas. Si algo nos ha enseñado la genética es que la biología es mutación y las mutaciones se están produciendo continuamente. Esos cambios genéticos pueden resultar beneficiosos pero también perjudiciales. Continuamente aparecen virus nuevos o virus viejos que han cambiado. Como genetista, creo que es imposible un mundo sin enfermedades".

Youtube, el medio de He para dar la noticia

Además, investigadores internacionales criticaron que el anuncio haya sido realizado a través de un vídeo en Youtube. "Anunciar esos resultados en un video en YouTube es una práctica científica muy problemática", lamentó Nicholas Evans, profesor de filosofía de la universidad de Massachusetts Lowell, en Estados Unidos, que trabaja sobre temas de bioética. "Esto aleja los procesos de control sobre los que reposan numerosos avances científicos, tales como la evaluación por los pares", agregó.



Que se compruebe o no lo anunciado, el tema plantea "graves preocupaciones éticas", señala Sarah Chan, de la universidad de Edimburgo, citada por el Science Media Centre. "Hacer tales afirmaciones, al parecer para buscar deliberadamente un máximo de controversias (...) es irresponsable", agregó.

Las siglas CRISPR/Cas9 provienen de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, en español “Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente interespaciadas.” Foto:

¿Qué es la técnica de modificación conocida como CRISPR?

De acuerdo con información del portal español dciencia, la tecnología CRISPR/Cas9 se descubrió en 2012 y es una herramienta molecular utilizada para “editar” o “corregir” el genoma de cualquier célula. Eso incluye, claro está, a las células humanas.



"Sería algo así como unas tijeras moleculares que son capaces de cortar cualquier molécula de ADN haciéndolo además de una manera muy precisa y totalmente controlada. Esa capacidad de cortar el ADN es lo que permite modificar su secuencia, eliminando o insertando nuevo ADN", asegura el medio especializado.



Las siglas CRISPR/Cas9 provienen de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, en español “Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente interespaciadas.” La segunda es el nombre de una serie de proteínas, principalmente unas nucleasas, que las llamaron así por CRISPR associated system (es decir: “sistema asociado a CRISPR”).



ELTIEMPO.COM - APP

​Con información de AFP