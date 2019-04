Asociación de mujeres colombianas gana premio de la ONU

La Asociación Primeras Damas de Colombia (Asodamas) se ganó un reconocimiento de la organización Women Together, que es parte de las Naciones Unidas (ONU, por su sigla en inglés). El premio será entregado el próximo 23 de mayo en la sede de las ONU, en Nueva York.

EL TIEMPO tuvo acceso a la carta que le fue enviada a Jimena Toro, presidenta de Asodamas, y a Martha Alonso, directora nacional de la asociación, en la que les anunciaban que Woman Together Awards había decidido darle un reconocimiento a la organización por su primera década de labores para empoderar a las mujeres y darles una mayor autonomía económica.



Una de las banderas de la organización, que también fue resaltada en la misiva, son las 'Casas sociales de la mujer', unos espacios en los que buscan que la mujer tenga sus propios proyectos productivos, aprenda de liderazgo y equidad de género. Según datos de la organización, hasta el momento ya entregaron 9 de esas casas en zonas como San José, en el Guaviare; Santiago, en Putumayo; Tocaima y Cota, en Cundinamarca y ya están en construcción diez más. Con eso, han logrado beneficiar a unas 5.000 personas.



Los miembros de Asodamas no son los primeros colombianos en recibir este galardón. De acuerdo con la organización internacional, el premio también lo han recibido Shakira, Carlos Vives, los diseñadores Amelia Toro, Edgardo Osorio, Juan Pablo Socarrás y la empresaria Esperanza Coy Monsalve, gerente de Agrocampo Colombia, entre otros.



Cabe recordar que los Women Together Awards reconocen el trabajo de hombres y mujeres que sirvan como inspiración individual y colectiva para que haya una sociedad más justa e igualitaria. Asimismo, reconocen a organizaciones que contribuyan a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que trazó la ONU a 2030.



Redacción Vida.