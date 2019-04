25 niños fueron al Congreso a pedir que se defendieran sus derechos

Varios niños y adolescentes llegaron al Congreso de la República para expresar sus necesidades y entender cuál es su papel en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en las agendas de los congresistas en los próximos años.

Se trata de 25 menores de edad que viajaron desde nueve departamentos (Nariño, Cauca, Valle, Arauca, San Andrés, Córdoba, Chocó, La Guajira y Atlántico), con el fin de conversar de sus inquietudes, que en su mayoría tenían que ver con educación, lucha en contra de la violencia, acceso y calidad en la salud.



Pese a que ya habían anunciado previamente su visita a las instalaciones del Congreso, en Bogotá, solo cinco parlamentarios asistieron al encuentro, que fueron el senador Ritter López, los representantes Ángela Sánchez, Ángela María Robledo, Julián Peinado y María José Pizarro, y las unidades técnicas legislativas de Angélica Lozano, Iván Marulanda y Aída Avella.



Aun así, hubo una alta participación de funcionarios públicos. De acuerdo con la organización que se encargó de traer a los menores, NiñezYa, hubo representantes del Departamento Nacional de Planeación, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de Coldeportes, de Prosperidad Social y de los ministerios de Salud, Cultura y Educación, éste último encabezado por la viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Constanza Alarcón.

Los 25 niños visitaron las instalaciones del Congreso de la República. Foto: Carlos Ortega

Una de las solicitudes de los menores fue precisamente tener en cuenta la oferta educativa para los niños. Por ejemplo, Juan Camilo Pinzón, uno de los niños que venía de Cali (Valle) resaltó que “la educación es uno de los derechos fundamentales y más vulnerados. No hay estructuras físicas estables o no existen. En Sahagún, Córdoba, escogieron una escuela para construir una torre de comunicaciones, pero no construyeron la torre y los niños se quedaron sin sitio para recibir las clases. Les tocó estudiar en un billar. La mayoría de las instituciones educativas rurales están en mal estado”, dijo.



Por otro lado, Lorena Cortés, de Buenos Aires (Cauca) también manifestó su preocupación por las falencias del sistema de salud. "Todos los niños tenemos derecho a que nos atiendan en los hospitales, pero no hay suficientes hospitales y profesionales. Algunas veces vienen cada dos meses. Ya es hora de que en las zonas alejadas cambie eso, por eso queremos saber qué acciones van a incluir".



La violencia hacia los menores de edad fue otro tema que pusieron sobre la mesa. "Me llamo Melissa González Ibargüen, tengo 16 años y vengo de Buenaventura. Desde los 11 años he vivido la violencia y nadie me ha preguntado cómo me siento. Me siento afectada porque me ha tocado aislarme y dejar de disfrutar cosas de niños. Yo sé que los adultos tienen el deber de protegernos contra cualquier tipo de violencia porque está en el artículo 44 de la Constitución Política. Por eso queremos decirles al Gobierno y al Congreso que por favor cumplan lo escrito en el papel. Si hay estrategias para la protección de la niñez, no entendemos por qué en vez de disminuir el índice de violencia, este ha aumentado”.



Luego de escuchar las peticiones de los niños, tanto los funcionarios de Gobierno como los congresistas se comprometieron con la defensa de sus derechos, sacándolos adelante en el PND y reflejándolos en sus propias agendas sectoriales. Como símbolo de su compromiso firmaron una declaración pública.



“No mirar al niño como un todo ha sido un error, una deuda que tenemos como Estado. También que hemos tenido propuestas de gobierno de corto plazo y que no tenemos en cuenta las condiciones de contexto de cada niño. Tenemos el compromiso de dar apoyo al maestro para que pueda cumplir con su labor, de entregar los materiales requeridos, la infraestructura, la alimentación y el transporte. Eso está en el Plan Nacional de Desarrollo”, aseveró la Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media.



De igual manera, la representante Ángela María Robledo propuso un debate de control político. "Una de las cosas que podemos hacer es preguntarle al ejecutivo para saber lo que nos muestra la realidad, lo que nos dicen ustedes hoy: que los derechos de los niños y las niñas en Colombia no prevalecen. Esa es una tarea fundamental. También estamos para preguntar por qué a veces hay más recursos para la guerra que para la paz. No vamos a permitir devolvernos a la guerra porque el primer territorio que se ocupa cuando se está en la guerra es el cuerpo de las niñas, los niños, las jóvenes y las mujeres”.



Cabe recordar que NiñezYa, la iniciativa de 100 organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la primera infancia, la infancia y la adolescencia, hizo la convocatoria y trasladó a niñas, niños y adolescentes a Bogotá, quienes actualmente hacen parte de procesos de construcción de paz, liderazgo, comunicación y participación ciudadana.



Desde la organización explicaron que su función es que el PND y los planes del Gobierno incluyan asuntos prioritarios para los menores. "En ese sentido, se continuará contactando a congresistas y funcionarios para suministrar aportes técnicos a las revisiones y discusiones que se tendrán en el Congreso para la aprobación en el PND y para la construcción de los derroteros sectoriales".



Redacción Vida