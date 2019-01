Los videojuegos más esperados para el 2019

Los últimos dos años han sido una gran época para el mundo de los videojuegos, todas las consolas tienen una larga lista de títulos de gran calidad realmente difícil de seguir.



En el tiempo que nos toma terminar un juego de más de 50 o 60 horas, se lanzan tres o cuatro juegos más que merecen nuestra atención. El catálogo de la generación actual rebosa de buenos títulos de todo tipo y, en el 2019, esta tendencia no parece que se vaya a detener.



Los rumores y anuncios nuevos de Xbox y PlayStation podrían llegar a dar la sensación de que los desarrolladores se preparan para cerrar un ciclo, lejos de esto, el año en progreso está lleno de algunos de los lanzamientos más esperados de esta generación.

Kingdom Hearts 3

El año comenzará con el lanzamiento de Kingdom Hearts 3 el próximo 25 de Enero. Los fanáticos han esperado una verdadera secuela de la saga por más de 12 años y con las imágenes mostradas hasta ahora, se ve una gran cantidad de mundos nuevos de Disney que hacen más larga la espera.

Crackdown 3

Tras un año corto en cuanto a títulos exclusivos, Microsoft está por lanzar en febrero Crackdown 3, que ya había sido retrasado en tres ocasiones. El juego promete llevar la acción de la saga a otro nivel con escenarios completamente destruibles y gráficos detallados en 4K.



La agresiva campaña publicitaria ha contado con el actor Terry Crews, el cual aparece en sus comerciales.

Nintendo

Nintendo, por su parte, continúa con la costumbre de revelar los juegos poco tiempo antes de sus lanzamientos, pero en medio de anuncios oficiales y rumores, los jugadores han podido hacerse una idea de que esperar de la gran N en el 2019.



El desarrollo de Metroid Prime 4 fue anunciado desde el lanzamiento de la Switch y, recientemente, se reveló que están trabajando en un nuevo Animal Crossing, saga que no ha tenido un lanzamiento principal desde la Gamecube.



Además de esto, se espera una nueva entrega de la línea principal de Pokémon, que los fanáticos han estado pidiendo desde la llegada de Pokémon Lets Go desde hace pocas semanas.

Third Party

Varios desarrolladores de Third Party guardan muchas sorpresas.



Este año se espera a Bluhole Lance AIR y ASCENT: Infinite Realm, que ha despertado la curiosidad de muchos con su temática 'steam punk' en un juego de MMORPG (Juegos masivos multijugador online). Aunque todavía se encuentran en fase de prueba, no debería tardar en ser anunciados.

BLizzard y Bethesda

Varias compañías como BLizzard y Bethesda tuvieron un final de año un poco desfavorable, por lo que se espera que jueguen a la segura con lanzamientos más cercanos a sus fórmulas establecidas.



Se rumora que Blizzard estaría trabajando en un nuevo Diablo. Mientras que Bethesda trataría de recuperar el respeto de sus fanáticos con Rage 2, entrega con la que intentaría olvidar el mal sabor de boca dejado por Fallout 76.

Bioware

Otra compañía que planea redimirse este año es Bioware, luego del duro golpe que recibió con las críticas a Mass Effect: Andromeda y sus bajas ventas, la desarrolladora prepara Anthem, un juego futurista de mundo abierto con trajes tipo meca.



Las imágenes y los 'trailer' han llevado a muchos a creer que cambiaría la forma en que el público recibirá a Bioware el próximo 22 de febrero cuando sea lanzado el juego.

Metro Exodus

El 15 de febrero llegaría a las pantallas Metro Exodus, la tercera entrega de la saga Metro, cuyas entregas anteriores han sido bien recibidas por la crítica y los jugadores por igual. La historia llevaría al jugador por primera vez fuera de los túneles, centrándose en un viaje en tren a través del agreste mundo post apocalíptico.

PlayStation 4

PlayStation 4 recibirá la continuación de uno de los mejores juegos de la década, The Last of Us parte 2, sin embargo, aún no tiene una fecha exacta de lanzamiento.

SIE Bend Studio

Con una temática parecida SIE Bend Studio lanzará Days Gone. El desarrollador decidió retrasar el juego en varias oportunidades con la intención de pulir el título y, probablemente, escapar del congestionado y competido calendario de 2018. El juego vera la luz en Abril 26.

Kojima Productions

Un nombre que no ha dejado a nadie indiferente en los últimos años es Hideo Kojima. El legendario desarrollador salió de Konami en malos términos luego de más de 20 años en la compañía, dejando atrás su emblemática saga Metal Gear Solid, para fundar su propia compañía con ayuda de Sony.



Kojima Productions lanzaría tentativamente este año Death Stranding, el primer proyecto en solitario de Kojima. Los 'trailer' han generado hasta ahora más preguntas y dudas que cualquier otra cosa, pero los nombres detrás del proyecto como Norman reedus, Actor de The Walking Dead y Guillermo del Toro, reconocido director de Hollywood y amigo personal del director del proyecto, son demasiado llamativos.

Existen muchos juegos sin fecha de salida que podrían llegar en el trascurso del año y solo estarían esperando el momento adecuado para ser anunciados. Sin duda el 2019 será un año en que la racha de buenos juegos no se detendrá.

GABRIEL BUSTOS PARA EL TIEMPO

EN YouTube: GaberoChannel