Notre Dame vive en 'Assassin's Creed Unity'

No es fácil sobreestimar la importancia que tiene Notre Dame para París. Si bien otros lugares podrían rivalizar en valor icónico, no se acercan siquiera a la presencia de la catedral en varios siglos de historia de la Ciudad Luz. Para dar una idea, la torre Eiffel se ha dibujado contra la silueta parisina por algo más de 130 años y el Arco del Triunfo ha estado allí por algo más de 180; la sombra de Nuestra Señora de París ha caído sobre la capital francesa por más de 800.



De allí que lo que el fuego se llevó sean más que vigas y tejados.

Pero aún ahora, extinguidas las llamas, la amenaza persiste. Los bomberos de París temen por la estabilidad del frontón de las fachadas laterales de la catedral de Notre Dame, ya que alguna eventualidad meteorológica, como rachas fuertes de viento, podría hacerlos caer ahora que no están las vigas para sostenerlos. La edificación ha resistido antes otros embates pero la amenaza a su estructura no puede ser ignorada y la reconstrucción tiene, por tanto, un sentido de urgencia.

​

Una fuente de ayuda podría provenir del lugar más insospechado: el mundo de los videojuegos.



Entra Ubisoft y su franquicia de Assassin’s Creed.



Para los no iniciados, Assassin’s Creed es una serie de videojuegos de acción/sigilo en los que el jugador recorre un mundo abierto en la piel de un miembro de una legendaria hermandad de asesinos que, irónicamente, vela por la paz y la libertad como sangrientos defensores del libre albedrío.



Luego de vender más de 73 millones de copias y generar un universo de historietas, libros y spin-offs, la saga publicó en 2014 su octava entrega oficial: Assassin’s Creed: Unity. La historia ocurre en París, durante la Revolución Francesa.



Aunque introdujo nuevos personajes e incorporó por primera vez el modo multijugador, el título no fue muy bien recibido. Esto se debió, sobre todo, a incontables bugs o problemas técnicos que Ubisoft nunca se dignó arreglar. En lo que sí coincidieron críticos y fanáticos fue en su bella representación de la París de 1789 y, en particular, de su imponente catedral.

De allí que numerosas voces hayan sugerido que los mapas en 3D que Ubisoft usó para recrear a Notre Dame en Unity (en el juego es posible entrar a la catedral, recorrerla y escalar su exterior) pueden demostrar ser un regalo del cielo para los responsables de la reconstrucción. No en vano una de las artistas responsables del tema en Ubisoft declaró, en el momento del lanzamiento, que sentía orgullo de lo logrado con la catedral (el edificio más grande en el juego) porque había invertido años repasando cada uno de sus detalles.



Por ahora, proteger lo que el fuego no consumió es la prioridad. También hay que definir si Notre Dame será reconstruida tal y como era (y como la recreó Unity) o si se acogen las posiciones de quienes sugieren incorporar técnicas y materiales más modernos y durables.



Esto aplica especialmente para la célebre aguja de 93 metros, cubierta de plomo, que el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc añadió durante unos trabajos de restauración a mediados del siglo XIX. Francia lanzó este miércoles un concurso internacional para determinar si hay que reconstruirla, y cómo.

'Unity': Gratis, por un tiempo

Ubisoft permitirá la descarga gratuita de Assassin's Creed:Unity, en su versión para PC, hasta el 25 de abril. La empresa también indicó que donará 500.000 dólares para ayudar en las tareas de reconstrucción.