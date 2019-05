¡Atención, gamers! Xbox anunciaría una sorpresa con 'Game of Thrones'

A solo dos capítulos del final de Game of Thrones, la fiebre por la serie no para. Incluso, la productora de videojuegos Xbox hizo una publicación en su cuenta de Twitter que dejó a muchos internautas con intriga.



Si bien la compañía se limitó publicar un video de 12 segundos en el que se ve en llamas el escudo de la casa Targaryen y a escribir: "Y ahora comienza tu espera. Manténganse atentos", la posibilidad de que estén preparando un lanzamiento relacionado con la popular serie de HBO no es algo descabellado.

And now your wait begins.

Stay tuned. pic.twitter.com/gfnM1vtAEO — Xbox (@Xbox) 6 de mayo de 2019

Hay quienes dicen que el tuit puede representar un nuevo videojuego basado en 'La canción del hielo y fuego' y otros especulan que se trata de una Xbox con diseños alusivos a la serie en edición limitada.

Let me guess another limited Xbox — p0xq (@IIIp0xqIII) 6 de mayo de 2019

A un mes del Electronic Entertainment Show cabe la posibilidad de que estén generando expectativa sobre lo que van a presentar en el evento que tendrá lugar del 11 al 13 de junio, en Los Ángeles.



