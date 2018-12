‘Los servicios de ‘streaming’ no remplazarán las consolas’

La cuarta edición del Xbox FanFest 2018 (X018), un evento realizado en noviembre en Ciudad de México, el cual acogió aproximadamente a 10.000 fanáticos de los videojuegos y sirvió como escenario para que Microsoft Studios presentara algunas de las principales novedades que llegarán a la consola de videojuegos, Xbox One.

Tal vez uno de los anuncios más importantes, si no el más importante, fue la adquisición de la casa diseñadora de videojuegos inXile Entertainment, compuesta por dos equipos que continuarán trabajando de forma independiente y cuentan con sedes en Newport Beach y Nueva Orleans (EE. UU.). Esta compañía cuenta con gran experiencia en videojuegos de rol o RPG, al desarrollar juegos como Torment: Tides of Numenera o la saga Wasteland.



Otra de las grandes sopresas del evento fue la aparición de personajes como Phil Spencer, director general de Xbox; Helen Chiang, directora de la franquicia de Minecraft; Rod Ferguson, director de Coalition; entre otros.

EL TIEMPO entrevistó a Matt Booty, director de Microsoft Studios (la subsidiaria de la compañía que desarrolla videojuegos para Xbox), quien habló sobre la comunidad de fanáticos, las nuevas entregas y el futuro de la consola.



¿Cómo crear una comunidad tan fuerte como la que tiene Xbox?

No creo que exista una única fórmula para construir una comunidad. Es un conjunto de cosas que se deben mezclar. Cada uno de los grupos de diseñadores tiene que estar muy conectado con sus fans. Por ejemplo, el equipo de Gear of Wars entrega mucha energía para conocer a sus jugadores y buscan organizar nuevos eventos. La comunidad de MineCraft también es muy participativa.



Tenemos que hacer pequeñas cosas todos los días como escuchar a la comunidad o a los jugadores, necesitamos construir una plataforma llena de vida y proveer buenas herramientas; mezcladas ambas cosas crean la experiencia. Al final del día, cada vez que venimos a un FanFest o un E3 quedamos muy agradecidos con nuestros fans.



¿Cómo explica el éxito de franquicias como Gears of Wars o MineCraft?

Tenemos mucha suerte al poder contar con muchas franquicias como Halo, Minecraft, Horizon Forza 4, pero hay también otras entregas como el Age Of Empires, el Flight Simulator, Zelda o Call of Dutty, que son franquicias de unos diez años que a la gente no le aburre.



Nos tomamos seriamente el mantener el interés de los jugadores en las franquicias, pero al mismo tiempo el mostrarles cosas nuevas, como cuando hablamos del Gears of War, y sus complementos como el Gears Tactics o el Gear Mobile. Otro ejemplo es lo que hicimos con el Minecraft Dungeons. Tratamos de tomar estos juegos durante un tiempo y entregar cosas nuevas.

¿Cómo se crean historias que conecten con los jugadores?

Creo que realmente es algo diferente y es porque hemos adquirido más estudios. En un juego como Sea of Thieves, lo que a los jugadores más les gusta es que debían jugar como grupo y en ningún momento el juego intenta decirte qué debes hacer. Tú experimentas lo que quieras. La experiencia de Sea of Thieves es sobre todo el trabajo del jugador por crear algo divertido. Por otra parte, juegos como Ori, que tiene una excelente historia en la que vas atravesando el juego por una hermosa línea narrativa que hace que se viva una experiencia diferente.



También tenemos otro tipo de experiencias, como la de los automóviles o la conducción que se pueden apreciar; entonces, yo creo que depende de cada individuo el crear su propio mundo.



Algunas veces esos mundos son pensados para guiar al jugador y otros son más abiertos como, por ejemplo, Minecraft, que no tiene una misma forma de jugarse. Todas las personas lo juegan de manera diferente.



¿Cree que las consolas desaparecerán y todo funcionará a través de servicios ‘streaming’?

Creería que las personas siempre tendrán habitaciones para ver televisión y siempre tendrán que utilizar algún dispositivo para jugar videojuegos. Allí tienen mayor poder, pueden jugar más rápido y sin ningún lag.



Yo creo que en los próximos 10 años seguiremos teniendo consolas, porque es algo que les gusta a las personas. Es genial utilizar las pantallas del celular o de las laptops, que tienen otro tamaño, pero también están las grandes pantallas de los televisores que siempre van a tener dispositivos para jugar.



Los streaming son una forma de jugar en las consolas o podrían ser otra posibilidad cuando se dificulte comprar una consola, pero eso solo va a pasar en unos cuatro o cinco años hasta que implementen un buen servicio de internet. No veo que los servicios streaming tomen el puesto de las consolas, pero sí pueden ser una adición o complemento. Aunque estoy muy confiado de que, por lo menos, en los próximos 10 años tendremos algún tipo de dispositivo para conectar a la TV.



¿Qué podemos esperar de Xbox en los próximos diez años?

Este es solo mi punto de vista: con nuestros estudios desarrolladores, a partir del 2019, tendremos inmediatamente entregas como Crackdown 3, como se pudo ver durante el evento; una nueva entrega de Ori and the Will of the Wisps; tendremos un nuevo Minecraft Dungeons y, por supuesto llegará Gears 5, uno de nuestros lanzamientos más importantes.



Después de eso, vamos a empezar a ver qué nuevos juegos vienen con los nuevos estudios, aunque algunos se demorarán en ser revelados. Un juego se demora entre dos o tres años para ser desarrollado, así que nos tomará hasta el 2020 o 2021 para ver todas las cosas nuevas.



JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ

TECNÓSFERA