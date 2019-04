Los ‘E-sports’ se toman a Bogotá

Miles de fanáticos de League of Legends (LoL) se tomarán las graderías del Movistar Arena, en Bogotá, este 20 de abril. Ese día se realizará la Final Latinoamericana de LoL, uno de los eventos de deportes electrónicos más importantes de la región, organizado por el desarrollador del videojuego, Riot Games, en alianza con Telefónica.

Se espera que cerca de 10.000 personas asistan al encuentro en el que se enfrentarán los equipos Isurus Gaming y Rainbow 7. Luego de semanas de competencia, los cinco miembros de cada grupo serán los encargados de despertar la emoción de los asistentes en una batalla que promete ser de infarto para todos.



Los eventos de e-sports se caracterizan, precisamente, por ser encuentros llenos de adrenalina en un ambiente competitivo que se desarrolla tras semanas de entrenamiento en las que los jugadores se preparan para quedarse con la victoria.



League of Legends es la franquicia más popular de deportes electrónicos en el mundo y cuenta con 100 millones de jugadores. Es un juego de estrategia en el que los equipos se enfrentan a su rival en un mapa por medio de los ‘campeones’, como son llamados los personajes del juego, que cuentan con diferentes habilidades. Los seguidores gritan con cada jugada, hay tensión, y los mensajes de apoyo de cada esquina suelen escucharse durante todas las partidas.

Desde 2014, cuando se realizó la Copa Latinoamérica de League of Legends, el país no contaba con un evento de esta magnitud. “Colombia es una región superimportante para Riot, representa uno de los mercados más grandes, y teníamos cuatro años sin volver, así que es un paso muy bueno”, dijo Raúl Fernández, gerente general de Riot Games de América Latina.



Latinoamérica, agrega el vocero, está recorriendo “un camino muy positivo porque antes, los chicos se juntaban y había un lazo de amistad pero no había nada detrás. Ahora, los equipos profesionales tienen toda una infraestructura, los soportan desde patrocinadores, auspiciadores y compañías que le están apostando al tema a largo plazo. Se dedican a esto como si un chico se pudiera dedicar a jugar fútbol, y lo convierten en una carrera”.



La idea con estos espacios es incentivar a más jóvenes a que dejen de ser jugadores casuales para convertirse en profesionales de la escena competitiva y así impulsar una mayor aceptación de los deportes electrónicos en la región.



Colombia es uno de los seis países que tienen acceso a la Liga latinoamericana de League of Legends, entre los cuales se incluyen Argentina, México, Uruguay, Costa Rica y Chile.

(...) Se dedican a esto como si un chico se pudiera dedicar a jugar fútbol, y lo convierten en una carrera FACEBOOK

TWITTER

El auge en el país ha venido creciendo en los últimos tres años, según explica David García, country manager de LVP Colombia, la Liga de Videojuegos Profesional de Colombia (LVP), la primera liga profesional de e-sports en Colombia, que comenzó este año y cuya final se realizará este sábado 13 de enero.



“Siempre han estado latentes comunidades, los mismos jugadores hacían torneos en cibercafés o en las tiendas de barrio donde había ‘maquinitas’, pero era muy amateur. A partir de 2015, con la fundación de La Grieta (organización colombiana dedicada a potenciar el crecimiento de los e-sports) y el nacimiento de ligas nacionales se empezó a organizar mucho. Colombia ya se ha preparado en los últimos 4 o 5 años para esto. Ahora llega la gran final y la primera liga profesional del país. Eso nunca antes se había escuchado”, explica.



Para García no se trata solo de hablar de un videojuego. Muy al contrario, es un deporte, y por eso hay que empezar a darle ese enfoque. “Si bien la industria de los videojuegos continúa, la de los deportes electrónicos es un brazo que se abre y está más enfocada en el deporte, las historias y las narrativas que hay detrás”, señala.

La Final Latinoamericana al cabo de varias semanas de eliminatorias.

La (industria) de los deportes electrónicos es un brazo que se abre y está más enfocada en el deporte, las historias y las narrativas que hay detrás FACEBOOK

TWITTER

El pasado fin de semana se realizó la ronda de semifinales, que concluyó con la eliminación de All Knights e Infinity Esports. Este último es el equipo del colombiano Sergio Silva, cuyo nickname en el juego es Cotopaco y quien el año pasado se coronó campeón de la región en la Final Latinoamericana, que tuvo lugar en Santiago de Chile.



“Lo siento, especialmente por Colombia; quería con toda mi alma ir a esa final, era una de las cosas que más he anhelado en mi vida. Lastimosamente no dimos lo mejor como equipo, y no se pudo. Lo siento”, escribió el jugador de 19 años en sus redes sociales.



Los finalistas Rainbow7 e Isurus Gaming cuentan con jugadores de diferentes países de la región, como México, Argentina, Perú y Costa Rica. El ganador viajará a Vietnam y Taiwán para representar a Latinoamérica en el segundo evento más importante de los deportes electrónicos en el mundo: el MSI (Mid-Season Invitational).



ANA MARÍA VELÁSQUEZ DURÁN​@Anamariavd19