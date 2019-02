Crackdown 3, Microsoft revive el disfrute de ganar al destruirlo todo

Salir al campo de batalla con cautela, cubriéndose entre muros para ubicar primero al enemigo, pero morir a los cinco segundos tras un brutal ataque de un desconocido cuyo armamento destruye todo muro o techo en mil pedazos: así es el desconcierto inicial de vivir un enfrentamiento en la Wrecking Zone, el novedoso modo multijugador de Crackdown 3. Este videojuego de Microsoft Studios llega el próximo 15 de febrero en exclusiva para usuarios de Xbox One y equipos con sistema Windows 10.

“Lo bueno de Crackdown es que el contenido de la historia no es lineal, la historia te sigue”, le dijo a EL TIEMPO Joseph Staten, director creativo de Microsoft Studios, mientras presentaba en San Francisco este título desarrollado por Reagent Games, Sumo Digital y Cloudgine, compañías que tuvieron el reto de relanzar esta saga tras casi nueve años de espera. En ese lapso, las capacidades de las consolas (y de la nube) han evolucionado considerablemente y los jugadores también se han vuelto mucho más exigentes.



El equipo de Xbox dispuso una bodega acondicionada en el centro del sector de South of Market (SoMa) para vivir un adelanto del poder de Crackdown 3. Ahí comenzó un enfrentamiento desigual entre periodistas gamers especializados y otros no tan hábiles a la hora de correr y disparar.



La historia de este juego comenzó el 20 de febrero del 2007, cuando sorprendió en la consola Xbox 360 con su apuesta por un mundo abierto futurista, en el que agentes con capacidades sobrehumanas luchan por liberar a Pacific City de tres grandes bandas de delincuentes. Luego, el 6 de julio del 2010, una segunda entrega del título salió a las tiendas para Xbox 360. En ella, una nueva amenaza para los ‘superpolicías’ llega años más tarde a la ciudad, de la mano de un grupo terrorista y de una serie de monstruos que surgen por el efecto de un virus que contagia a los civiles.



La saga, conocida por la espectacularidad de sus armas, por sus vehículos excéntricos y la posibilidad de escalar sobre cualquier superficie, sorprendió en ese entonces con un modo campaña colaborativo en el que, incluso, tres jugadores, podían entrar en acción simultanea en misiones por cumplir en cualquier orden.La versión 2019 de Crackdown transporta al jugador a esa misma atmósfera futurista y de guerra contra el crimen en la que casi todo se puede hacer, pero ahora en New Providence, una ciudad distinta. Allí, el comandante Jaxon, interpretado por el actor Terry Crews, encabezará las fuerzas del orden de La Agencia para combatir a TerraNova, una red secreta que se aprovecha de recursos físicos, tecnológicos y humanos para ganar más poder y llevar a cabo planes malvados de gran escala.

En la Wrecking Zone

Aunque se esperaba probar primero el modo campaña, se comenzó con la tan mencionada Wrecking Zone. En el menú es posible seleccionar el agente con el que se quiere jugar, bien sea hombre o mujer, también su equipamiento y su arsenal: se puede escoger entre fusiles y dispositivos de mayor capacidad de destrucción, porque ahí está la gracia de esta modalidad: salir al campo a acabar con todo.

Tal y como lo advierte Staten, la idea es romper cuanto hay alrededor, no solo por la satisfacción de ver miles de fragmentos caer, sino porque de esta manera se puede interrumpir el ataque de los rivales.



En el campo de batalla hay dos equipos de cinco usuarios y el objetivo es aniquilarlos la mayor cantidad de veces posible. Para lograrlo se vale todo: correr, saltar, trepar y, por supuesto, demoler estructuras de la manera más espectacular posible, en un escenario pensado para que los jugadores aprovechen la verticalidad de los espacios.

Comprender el juego puede ser difícil en el primer momento, en especial si no se ha probado el modo campaña antes. Pero mientras pasan los minutos se aprende a mover al personaje con facilidad, a cargar cartuchos y a alternar de armamento.



Lo más importante es aprovechar la mira para disparar en movimiento contra los rivales. Si se trata de defenderse, hay que romper muros y techos para dejar de ser un blanco fácil. Aunque algunos puedan pensar que es aburrido que la máquina ayude a ser un gran shooter, lo cierto es que el nivel de destrucción del escenario puede ser tan inesperado y tan caótico, que esta ayuda permite disfrutar a plenitud de la adrenalina que ofrece el juego.



Con un lugar tan cambiante y tan dinámico, sí se siente que es suficiente tener como máximo a diez jugadores conectados. Sin duda, la magia de Crackdown 3 está en el nivel de detalle de las edificaciones que explotan y caen en mil pedazos, gracias a la tecnología de cálculos en la nube de Microsoft que lleva a la consola o al PC a otro grado de capacidad.



En el modo campaña, el grado de daños en las estructuras es menor, pero no menos atractivo, pues la complejidad del mundo abierto que despliega presenta interesantes experiencias, como jugar en compañía de un amigo, desatar la ira de los enemigos en cualquier parte de la ciudad, trepar por cualquier edificio o, luego del avance de las misiones, usar un carro de policía capaz de saltar y de subir por las paredes y casi cualquier superficie.

