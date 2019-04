Así es el trabajo de un entrenador de League of Legends

El colombiano Gerson Camacho camina de un lado a otro en el escenario del Movistar Arena. En las manos sostiene un cuaderno y un esfero, y mientras lo revisa da instrucciones por medio de un set de audífonos y micrófono que tiene en la cabeza.



Frente a él están ubicados los cinco jugadores de Rainbow 7, uno de los equipos de League of Legends (LoL) más importantes de Latinoamérica. Él es la cabeza de ese escuadrón de cinco jóvenes de entre 17 y 20 años, que provienen de países de la región como México, Argentina y Uruguay.

Camacho, cuyo nickname en el juego es Dye, enfrentó con su equipo la gran final Movistar de Latinoamérica de League of Legends, que tuvo lugar el pasado 20 de abril en el Movistar Arena y en la cual compitió contra el equipo argentino Isurus Gaming.



La tensión y la ansiedad se sintieron durante las casi dos horas que duró el encuentro. Dye fue el único colombiano presente, así que la presión era mayor. Llegar a liderar un equipo en una final que se libra en su país natal era un sueño hecho realidad.



El evento, además, es uno de los encuentros de e-sports más importantes de la región. Cerca de 10.000 fanáticos del videojuego, creado por la compañía Riot Games, invadieron el Movistar Arena, y más de 80.000 personas vieron la transmisión por internet.

“Es muy importante y emocionante. Por primera vez desde que estoy compitiendo voy a tener la posibilidad de que mi familia me vea de forma presencial”, dijo en entrevista con EL TIEMPO. Cada vez que mencionaban su nombre, gritos de los asistentes retumbaban en las paredes del Movistar Arena. Rainbow 7 era, sin duda, el favorito del público.

Cuando empecé en LoL, hace ocho años, no había nada, ni apoyo de las marcas ni tantos torneos. Hoy en día, el panorama es distinto, hay más marcas involucradas FACEBOOK

TWITTER

El evento tuvo una trascendencia importante, pues desde 2014, cuando se realizó la final de la Copa Latinoamericana, no se tenía un encuentro de esta magnitud en el país.

“Cuando empecé en LoL, hace ocho años, no había nada, ni apoyo de las marcas ni tantos torneos. Hoy en día, el panorama es distinto, hay más marcas involucradas, y desde las familias ha cambiado la percepción de lo que significa competir en videojuegos”, dice Camacho.

Gerson Camacho se desempeñó durante dos años como entrenador del equipo colombiano Dash9. Foto: Riot

League of Legends es un juego de estrategia cuya meta final es conquistar la parte del mapa controlada por el equipo oponente y destruir su base (llamada nexo). Es uno de los títulos más representativos de los deportes electrónicos, con cien millones de jugadores en el planeta. Solo la final del Mundial de 2018, realizado en Corea, contó con una audiencia de 99,6 millones de espectadores únicos.

Ser entrenador

“Es un rol demasiado exigente”, dice Camacho al intentar explicar las funciones que desempeña. “No hay una respuesta de qué es ser un entrenador porque se deben trabajar todos los aspectos del equipo, desde la parte emocional, el ambiente de trabajo, la motivación para los jugadores hasta la parte estratégica. Día a día tienes que estar pendiente por completo de los jugadores, de que están alimentándose bien, durmiendo bien y concentrados en nuestro objetivo, que es ganar”, señala.

Él es 'Dye', el coach de @Rainbow7lol. Su trabajo es fundamental. No sólo se encarga de guiar al equipo en la parte estratégica y de análisis del juego, también los ayuda a mantener el ánimo arriba y a controlar el estrés #LigaMovistar pic.twitter.com/5NwWY1ifD5 — Ana María Velásquez (@Anamariavd19) 20 de abril de 2019

Los desafíos aumentan si se tiene en cuenta que la mayoría de jugadores comienzan a muy temprana edad en la escena competitiva.



“Son jóvenes que no han tenido ninguna experiencia laboral, deben entrar y cambiar todo su mundo, vivir con gente con la que nunca habían estado y manejar esa presión de estar en una competencia. Esa parte emocional se maneja cuando empiezas a aprender qué le gusta a cada jugador y cómo se debe tratar, porque no todos somos iguales, como entrenador no puedes manejar las emociones de la misma manera”, señala.



En la parte estratégica, el coach del equipo debe, entre otras tareas, analizar el juego, ver cómo se desempeñan los grupos de otras regiones e identificar cuáles son las fortalezas y debilidades de su grupo y de su oponente.



“No siempre es lo mismo, a veces he tenido que ver más videos o jugar mucho más con ellos, en otros simplemente es solo analizar cada partida y la comunicación o centrarme en la parte mecánica de ellos”, afirma.



Al igual que en el fútbol, gran parte de la responsabilidad de los triunfos y las derrotas recae sobre los entrenadores de LoL. “Me gusta asumir el reto de que si mi equipo le va bien es por mí; y si juega mal, también voy a tener que asumirlo”, asegura.



Camacho, quien se desempeñó además durante dos años como entrenador de Dash9, el equipo más representativo de League of Legends en Colombia, es un hombre exigente que mantiene la presión al tope, incluso sobre sí mismo.



En la final del sábado, su equipo perdió 1-3 contra Isurus Gaming, pero los planes no paran. Camacho sueña en grande y espera seguir luchando con su equipo para obtener los mejores resultados.



“Lo más importante es tener a alguien que te apoye; siempre he tenido a mi familia a mi lado, y eso me ha ayudado mucho”, señala.



El rol de entrenador hace parte del ecosistema y la estructura que ha permitido el crecimiento de la industria de los e-sports. Los equipos que compiten en deportes electrónicos cuentan con un músculo estructurado al que pertenecen desde entrenadores, psicólogos deportivos y analistas hasta nutricionistas, asesores legales, contadores y abogados.



Los jugadores viven por temporadas en gaming houses, casas ubicadas en la ciudad sede del equipo en donde entrenan durante largas jornadas. Allí cumplen con estrictos horarios de entrenamiento, rutinas y seguimiento psicológico a fin de prepararse para las competencias y lograr sinergia entre los miembros del grupo.



Ana María Velásquez Durán

Redacción Tecnología

En twitter: @Anamariavd19