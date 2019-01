El 2019 será el año de los esports para Colombia

El 2019 será, definitivamente, el año de los esports (deportes electrónicos) para Colombia. En primer lugar, Bogotá fue escogida como la sede, de la gran Final Latinoamericana de League of Legends (LoL), el videojuego para PC desarrollado por la compañía Riot Games que cuenta con 100 millones de jugadores en el mundo. El encuentro, en el que se entregarán cerca de 350 millones de pesos en premios y el cual se realizará en el Movistar Arena de la capital el próximo 20 de abril, es el evento más importante en el área de los deportes electrónicos de la región.

Su aterrizaje a la capital colombiana se da gracias a una alianza entre Telefónica y Riot Games que tiene como principal objetivo promover y difundir la cultura de los esports en el país.



Por otro lado, esta semana la Liga de Videojuegos Profesional de Colombia (LVP) anunció el lanzamiento de la Golden League de League of Legends, la primera liga profesional de esports en Colombia, que comenzará el próximo 21 de enero y que otorgará cerca de 40.000 dólares en premios.



Ambos hechos representan un paso importante para el escenario de los deportes electrónicos en Colombia. En los últimos tres años, la industria ha venido trabajando para demostrar que los esports no solo son un tema de entretenimiento sino que van mucho más allá:

Raúl Fernández, gerente general de Riot Games de América Latina, explicó que las razones para escoger Colombia como sede de la Final se relacionan, entre otras cosas, al crecimiento que ha tenido el sector en el país. “Ha sido un incremento exponencial, Colombia forma parte de los tres principales mercados de Latinoamérica de habla hispana después de Chile y México. Han tenido equipos representativos y también jugadores que ahora se desempeñan en equipos internacionales como Esteban Guzmán (conocido como Zeypher) y Sergio Silva (cuyo nickname es Cotopaco). Esperamos mucho de Colombia porque desde un principio no solo ha sido una promesa sino una realidad”, afirma Fernández en entrevista con El Tiempo.

En la Final Latinoamericana de 2018 se enfrentaron los equipos KLG e Infinity esports, que cuenta con la presencia del colombiano Sergio Silva. Foto: Riot Games



Según el vocero, desde que empezó League of Legends se ha duplicado el número de usuarios en los países de Latinoamérica, entre los que se incluye Colombia. “Es algo que viene en ascenso, no vemos todavía un techo de crecimiento”, afirma.



LoL es un juego de estrategia en donde se enfrentan dos equipos de cinco jugadores en un mapa. Los personajes, llamados ‘campeones’, cuentan con diferentes habilidades y roles y la meta es destruir la estructura central del equipo enemigo (llamada nexo). El ganador es el que logre vencer tres de las cinco partidas.



Este título se mantiene como uno de los más exitosos, especialmente por su trascendencia en el campo de los esports. “Una de las explicaciones es que el juego constantemente se está actualizando, a diferencia de otros títulos en los que en un año se compra una versión y al siguiente toca adquirir una nueva. En LoL tenemos actualizaciones que son gratis cada dos semanas. Ese balance ha ayudado a que se mantenga vigente y fresco”, señala Fernández.



David García, country manager de LVP Colombia, señala que, además, “Riot siempre se ha preocupado por la comunidad y los jugadores comparten vida social gracias a su juego. Constantemente lo actualizan buscando cómo innovar”, dice.



Los esports deben ser vistos como cualquier otro deporte

Que en un futuro se pueda hablar de los esports igual que cualquier deporte tradicional como el fútbol o el tenis es el sueño de muchos gamers.



Esteban Guzmán, quien se desempeña como jugador profesional desde hace cinco años, señala que la llegada de la Liga y la Final en Bogotá es un paso fundamental para lograr este objetivo.

Cuando empecé a dedicarme a esto todo estaba cerrado, las posibilidades y el apoyo eran casi que nulos. Lo que viene para este año significará una oportunidad para muchos jugadores FACEBOOK

TWITTER



“Lo más importante es que va a ayudar a tener más accesibilidad y a que crezca el nivel de la información”, dice.



“Cuando empecé a dedicarme a esto todo estaba cerrado, las posibilidades y el apoyo eran casi que nulos. Lo que viene para este año significará una oportunidad para muchos jugadores”, dice Guzmán, quien comenzó su carrera a los 17 años.



Empresas como Telefónica le han apostado al ecosistema gamer con propuestas como la creación de un canal exclusivo en su plataforma Movistar Play. “El público está cada vez más interesado por eso estamos haciendo esta apuesta grande en contenido con el canal, que funciona las 24 horas al día”, dijo Fabián Hernández, presidente de Telefónica.



La llegada de la LVP a Colombia también busca fortalecer la idea de posicionar al país en los deportes electrónicos en la región. “Los talentos se van a potenciar el triple. Van a participar 8 equipos profesionales, que están invirtiendo y generando empleo en el país”, dijo García.



Con la Golden League, que espera contar con una audiencia de tres millones de usuarios, la LVP realizará una inversión de 200.000 dólares en el país, que se destinarán al desarrollo y la organización de las transmisiones, la producción y la comunicación.



“Sabemos que inicialmente llegar a recuperar la inversión va a ser difícil porque necesitamos que las marcas crean más en esta cultura. Hasta ahora se está conociendo y creyendo un poquito en el mercado”, dice.



Además de LoL, la LVP buscará desarrollar las demás escenas de videojuegos en Colombia con otros títulos como Fifa, Clash Royale y Call of Duty.



Guzmán es optimista con el panorama hacia futuro al apuntar que en poco tiempo se va a empezar a perder el tabú alrededor de la imagen de contemplar a los videojuegos como un modo de vida. “Cualquier persona que indaga y se da cuenta de todo lo que es el mundo de los esports y lo que representa no solo económicamente y publicitariamente sino socialmente, entenderá la magnitud. Hoy en día le preguntas a alguien si conoce de fútbol y puede que no le interese pero sabe qué es. La idea es que pase lo mismo con los deportes electrónicos y que sea tanta la accesibilidad que cualquier joven que quiera dedicarse a esto encuentre fácilmente la manera de lograrlo”, dice.



Para García, “estamos hablando de un mundo nuevo por explorar en todos los aspectos”. “Se está creando esa magia de los deportes tradicionales con el concepto de ‘yo sigo a este equipo desde hace tiempo, me enorgullece hasta dónde han llegado y quiero seguirlos animando’”, afirma.



Los grupos profesionales “no solo están integrados por los cinco jugadores sino que tienen analistas, psicólogos, nutricionistas, entrenadores y toda una infraestructura de soporte que los ayuda a seguir creciendo”, resalta Fernández.



“Ya no son simplemente amigos que se están juntando sino empresas y corporaciones que reciben salarios y se dedican a esto a nivel profesional”, afirma.



Ana María Velásquez Durán

Redacción Tecnología

durana@eltiempo.com

En twitter: @Anamariavd19