Colombia ya tiene campeón de League of Legends

Cientos de fanáticos del videojuego para PC League of Legends (LoL) asistieron el pasado sábado 13 de abril a la final de la Golden League, la primera liga profesional de deportes electrónicos (o e-sports) de Colombia, creada este año y en la cual compitieron los mejores ocho equipos del país.

Los deportes electrónicos son competiciones profesionales de videojuegos que cuentan con reglas propias en las que participan jugadores especializados en un título específico. Este año, la industria ha tenido un crecimiento considerable gracias a la llegada de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), uno de los mayores operadores de competiciones del mundo, encargado ahora de producir la primera liga profesional en Colombia.



Durante poco más de dos meses, los equipos compitieron en un total de 14 jornadas para definir los dos finalistas: Loto Gaming, de Medellín y MAD Lions E. C. Colombia, filial de uno de los equipos españoles más importantes de LoL. Este sábado, la victoria fue para MAD Lions, tras imponerse 3 a 0 contra su oponente. En LoL se enfrentan dos equipos de cinco jugadores en un mapa estratégico, y el ganador es el que logre ganar tres partidas.

“Desde hace dos semanas estábamos estudiando a nuestro rival; la clave del éxito fue jugar inteligentemente, sabíamos que teníamos cierta ventaja, y era que tres de nuestros jugadores tenían mucha experiencia en LoL pues habían participado en ligas grandes; eso se vio reflejado tanto en el manejo de jugar en público como en la forma de acoplarse a las siguientes partidas luego de ganar, que es lo que se debe hacer.. Quedamos muy felices con el resultado”, dijo Julián Escobar, jugador de MAD Lions, conocido como Julaxe.

Mad Lions se quedó con el primer título profesional de e-sports en el país tras ganarle a Loto Gaming. Foto: LVP



Para estas competencias, los jugadores se preparan durante semanas enteras. Los equipos cuentan con psicólogos y entrenadores que se encargan de realizar un seguimiento de cada miembro del grupo y a revisar todos los detalles para obtener los mejores resultados.



“Mucha gente cree que solo es sentarse en un computador, pero tenemos una psicóloga que nos prepara mentalmente antes de los entrenamientos; durante las partidas, nuestro entrenador nos da consejos de cómo manejar momentos frustrantes. El tener una fuerza mental alta ayuda a que puedas ganar”, explica Yordi Murillo, jugador de Lotogaming, equipo que se convirtió en una de las grandes sorpresas de la Golden League al llegar a la final.



“Se les tenía más fe a otros equipos, pero a lo largo de la Liga mostramos que tenemos muy buen nivel, que el esfuerzo y el trabajo en equipo dan sus frutos. Llegar hasta acá ya es un triunfo”, recalcó.



Durante el evento, los jugadores se mostraron emocionados por el crecimiento que ha tenido la industria en el país.

“La escena ha crecido a pasos gigantes; hace dos años, la situación no era ni un 10 por ciento de lo que es hoy en día. Es bueno que la gente entienda más lo que significa la industria. Los videojuegos generan un crecimiento personal al tener que lidiar con compañeros, equipos, entrenadores, etc, y todo eso se aprende también en un deporte normal”, recalca Murillo, quien cuenta que pese a que el principio fue difícil contar con el soporte de su familia, hoy en día, su apoyo es fundamental.



“El orgullo es grande, me desplacé desde Bucaramanga y dejé todo para venir a apoyarlo. Estamos muy felices de lo que ha logrado y del profesionalismo que le ha permitido llegar hasta acá”, cuenta su mamá, Carmen Rosa Albernia.



La final de la Golden League contó con la participación como comentarista de Sergio Silva, conocido en el juego como ‘Cotopaco’, quien se ha convertido en uno de los referentes de los e-sports en Colombia tras coronarse campeón de la Liga Latinoamericana de Movistar en 2018 y ser el primer colombiano en participar en el Mundial de League of Legends, la mayor competencia de deportes electrónicos del mundo, que se realiza en Corea del Sur.



El próximo 3 de junio comenzará la segunda temporada de la Golden League, en la que se volverán a enfrentar los ocho mejores equipos del país.



El evento fue el preámbulo de la Gran Final Movistar de Latinoamérica, que tendrá lugar el próximo 20 de abril en el Movistar Arena, de Bogotá.



TECNÓSFERA