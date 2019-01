¿Plan para el fin de semana?: Pruebe la beta abierta de Jump Force

Una batalla por ver quién es el más fuerte entre Gokú, de Dragon Ball Z, Naruto, de Naruto Shippuden, y Luffy, de One Piece, parece un sueño para todos los fanáticos del anime. Los principales exponentes de la revista Shonen Jump, junto a personajes de otras icónicas sagas como Yugi Oh, Bleach y Samurai X, reviven en el más reciente videojuego de Bandai Namco Jump Force.



Esta semana, el estudio de videojuegos anunció una beta abierta para el juego de lucha arena Jump Force a la que los usuarios podrán acceder del 18 al 20 de enero, en el caso de consolas Xbox One. Los jugadores de PlayStation 4 podrán acceder desde el 17 de enero.

Según el estudio, la beta abierta permitirá jugar el modo 'versus online', utilizar a 17 personajes que estarán presentes en el juego final, ambientar sus luchas en 5 escenarios diferentes y probar el 'lobby online' usando seis avatares predeterminados.

Con motivo del aniversario 50 de la revista Shonen Jump, el estudio Bandai Namco lanzará Jump Force, un videojuego de peleas entre populares personajes de series japonesas. Foto: Bandai Namco

La beta abierta estará disponible en sesiones de tres horas. El viernes 18 de enero de 4:00 a.m. – 7:00 a.m. PST (7:00 a.m. a 10 a.m hora colombiana) y de 9:00pm – 12:00am PST (6:00 p.m. a 9:00 p.m. hora colombiana). El sábado 19 de enero de 8:00 a.m. – 11:00 a.m. PST (5:00 a.m. a 8:00 a.m. hora colombiana) y domingo 20 de enero de 12:00pm – 3:00pm PST (9:00 a.m. a 12:00 p.m. hora colombiana).



Vea el trailer del juego aquí:

Jump Force, que hace parte de la conmemoración de los 50 años de la revista japonesa Shonen Jump, saldrá a la venta el 15 de febrero de 2019 para PlayStation 4, Xbox One y PC Microsoft Windows.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET