La popularidad de Apex Legends está bajando, ¿por qué?

Doce semanas después del lanzamiento de Apex Legends, la popularidad del videojuego comenzó a estancarse. Tras un masivo inicio que lo ubicó como la competencia directa de Fortnite, redujo su audiencia en un 75 por ciento, según un reciente informe de la empresa StreamElements.

Los datos del estudio, realizado en el primer trimestre del año, mostraron que diez de los principales 'streamers' del mundo jugaban Apex Legends en febrero, cifra que se redujo a solo dos en marzo. Esta es una de las principales razones de su disminución en vistas en Twitch, según los resultados observados por la plataforma.

Al declive de la audiencia en las transmisiones en vivo, se suman las críticas de jugadores respecto a la falta de actualización de su contenido. El videojuego entró a competir en un ecosistema de títulos que añaden nuevas funciones cada semana y que, además, crea toda una expectativa respecto a las posibilidades de juego en dúos, solitario y grupos.



Para algunos jugadores, la experiencia ya no es la misma y las expectativas comenzaron altas, pero fueron bajando. "Apex sigue con el mismo modo de juego y no ha mejorado sustancialmente en temporadas", afirmó Jose Daniel Suárez, 'gamer' aficionado desde los cinco años.



Para otros, su modo 'Battle royale' y similitud con otros títulos no fue convincente. "Descargué Apex por curiosidad, pero la verdad me pareció una copia de Fortnite", asegura Marlon Ruiz, otro gamer colombiano que abandonó el juego después de unas semanas.

Actualizen el juego y añandan cosas ya, que se estan quedando sin gasolina y Fortnite pasandoles por el lao — iitsmetony (@iitsmetony1) 25 de abril de 2019

Tras las críticas recibidas, Drew McCoy, ejecutivo de Respawn Entertainment, escribió en una publicación del blog de Electronic Arts (EA): "Nuestro objetivo a largo plazo es garantizar que Apex Legends siempre se sienta vivo y próspero, con un enfoque en la calidad del contenido sobre la novedad o la velocidad de publicación".



Pese a que el informe de StreamElements afirma que Fortnite también tambaleó en este primer trimestre del año, el juego sigue dominando la audiencia de aficionados a los juegos en 'streaming' tanto en visualizaciones como en jugabilidad.



