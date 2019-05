Enviarse mensajes a usted mismo en WhatsApp, más útil de lo que piensa

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares y utilizadas del mundo. No es de extrañar, por tanto, que aparte de las funciones obvias (como los chats y llamadas), para las cuales fue diseñada, haya muchos que la utilicen para enviar toda clase de información inmediata, en especial si no se tiene una libreta a la mano.

Pero esos mensajes no siempre necesitan de un interlocutor. Es más, muchas veces sería preferible enviarlos sin que nadie los vea.



Sí, esta clase de 'soliloquio' en WhatsApp puede parecer rara. Pero es muy útil para quienes olvidan rápidamente las ideas o tareas pendientes. En un chat que sea solo suyo, usted podrá escribir a modo de recordatorio las cosas que tiene por hacer en el día, luego fijar el chat, y cada vez que tenga que abrir la aplicación tendrá a simple vista lo que necesite. En especial, si usted ancla o fija la conversación.

Además, tenemos que reconocer que todos le hemos escrito a un contacto frecuente tal vez una dirección, un teléfono, o una página web, que si bien no tiene que nada que ver con la conversación, necesitamos tenerlo a la mano. Otra razón más para tener un chat propio.



Mientras que la aplicación de mensajería instantánea introduzca oficialmente la función de un chat personal, este par de 'truquitos' pueden ayudarle a lograrlo.

Desde la libreta de contactos

Hay dos formas de crear chats con usted mismo. La primera es agregando su número a la libreta de contactos cual si fuera otro número diferente, buscarlo desde la aplicación de WhatsApp y comenzar la conversación.



Sin embargo, si en su dispositivo no es posible auto-agregarse a WhatsApp, no se preocupe. Siga estos pasos.

Digite su número en la 'app' del teléfono de su dispositivo.

Oprima el botón "detalles" u "opciones".

Le saldrá la opción de llamar, mensajear o escribir vía WhatsApp. Escoja esta última. ¡ Y listo!

Fije el chat. Es opcional, pero es la forma más efectiva para que su blog de notas sea muy últil.

'Recicle' un viejo grupo de WhatsApp

Con este segundo truco no tendrá que añadirse a la libreta de contactos. El proceso es muy simple. Solo necesitará un grupo de WhatsApp que ya no esté funcionando y que preferiblemente solo quede usted en el chat, o pueda eliminar a los integrantes que quedan.



Si no es su caso, siempre puede crear un grupo nuevo, añadir a otro miembro y eliminarlo de inmediato. Al igual que la anterior opción, es preferible que fije el chat para tener a simple vista lo que necesita en un chat privado al que pueda enviar fotos, videos, enlaces y lo que usted quiera.



REDACCIÓN TECNÓSFERA