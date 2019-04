¿Qué es y cómo hacer dropshipping desde Colombia?

Comprar y vender en línea es cada vez más parte de una rutina cotidiana. Sitios web reconocidos como Amazon, Ebay, Linio, Mercado Libre y OLX, entre otros, buscan facilitar el intercambio entre usuarios. Una modalidad de comercio electrónico diferente a esas opciones son las tiendas Dropshipping, que tienen un modelo de comercio en línea que atiende las necesidades de nichos y conecta los pedidos con los fabricantes o distribuidores.

El dropshipping se trata de la venta de productos en línea que aún no se poseen en físico. En este modelo, cuando la tienda dropshipping logra la venta, el fabricante es quien se encarga de realizar el envío al cliente final.



Aunque en ocasiones el minorista es solo un intermediario, las tiendas dropshipping buscan negociar precios especiales con sus proveedores para que la diferencia no afecte a los clientes finales y la diferencia les dé un beneficio.

¿Cuáles son las características principales de Dropshipping?

A diferencia de la afiliación, que es otra modalidad de venta online, el dropshipping no lleva al público a un tercer lugar, sino que las ventas se realizan en un canal de venta propio. En la filiación la persona se encarga de atraer tráfico a un sitio determinado para que los usuarios compren allí y el sitio reconoce una comisión.



El dropshipping puede realizarse a través de un sitio web propio o en canales personalizados en sitios populares como Shopify y Mercado Libre. Quienes venden bajo este modelo se dedican a construir una reputación y atraer tráfico de clientes.



Al momento en que alguien realiza un pedido, el distribuidor o el fabricante, también conocido como dropshipper, es quien envía el producto. Según los acuerdos entre el vendedor y el fabricante los envíos pueden llegar al cliente con la marca del fabricante, con la de la tienda online o sin ninguna seña identificativa.



Marc Cruells es un español vendedor de Dropshipping que lleva más de 14 años en el negocio. En su caso, inició con una tienda de Surf en la que vendía complementos por catálogo.



“Cuando digitalicé mi taller, me contacté con los distribuidores y les propuse ofertar sus productos en internet y que cuando alguien realizara una compra ellos directamente se lo enviaran al cliente final. Un poco más adelante descubrí que lo que hacíamos tenía nombre”, explicó.



Para Cruells, “Internet ha cambiado el panorama del comercio. Antes se compraba algo para luego venderlo. Ahora se llega a una masa crítica de clientes y se busca qué venderles”.

Internet ha cambiado el panorama del comercio. Antes se compraba algo para luego venderlo. Ahora se llega a una masa crítica de clientes y se busca qué venderles FACEBOOK

TWITTER

En su caso tiene cinco tiendas. Una de ellas es un establecimiento físico en el que ofrece variedades decorativas y otra es un modelo dropshipping basado en relaciones business to business de dotaciones de urnas funerarias ecológicas.



Las tiendas dropshipping permiten, por ejemplo, vender productos locales en mercados diferentes, dejando que terceros atraigan clientes y vendan sus productos. En casos como esos, el conocimiento de una segunda lengua permitiría, por ejemplo, ofrecer productos que no se encuentran fácilmente en un país determinado. Incluso podrían representar ventajas. En el caso de una tienda en línea de muebles que ofrece productos que tiene en una bodega, tal vez, la variedad de productos sería mayor si realiza una venta por catálogo.



Como el vendedor admite, de hecho, “el cliente final, cuando compra algo en internet, no sabe que está comprando sobre catálogo y cree que esa persona lo tiene en un stock”. Sin embargo, aclara que “el hecho de que alguien compre en una tienda dropshipping no significa que el producto disminuya en calidad”.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnósferaET