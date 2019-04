Aprenda a sacarle jugo a sus videos de Tik Tok

La aplicación china Tik Tok ya no solo es un éxito en Asia, pues esta parece ser la primer red social masiva -por no decir global- que no proviene de occidente como las ya conocidas Facebook o Twitter.



Las más de 1.000 millones de descargas que ya acumula la red social de videos cortos demuestran que cada vez toma mayor fuerza y con ella, surgen nuevas formas de hacer contenidos que sin mucho esfuerzo se hacen virales.



¿El secreto? Tik Tok puso la vara alta al incluir en la misma aplicación herramientas de postproducción para los videos, además, una amplia biblioteca de sonidos, pues, generalmente, los usuarios se graban bailando o haciendo sincronización de voz (lip-sync) de audios o canciones, que pueden subir ellos mismos o usar de otros usuarios.

Stickers, efectos, cortes y más

¡Deje volar su imaginación! Al grabar un video, la app permite elegir la velocidad en la que se van a realizar las tomas, si es cámara rápida o lenta. También, se pueden realizar un sin número de cortes para cambiar de toma, ángulo, cámara, entre otras cosas.



Adicionalmente, al culminar la filmación, Tik Tok muestra múltiples funciones y herramientas de postproducción que puede fusionar a lo largo del video. Finalmente, no olvide que puede elegir entre una amplia lista el audio que acompañará a su contenido. Utilice el buscador para elegir la pista que más se ajuste.

Haga duetos con otros usuarios

En Tik Tok, la navegación es vertical, y es posible comentar y compartir los videos a través de otras redes sociales. Para esto se descarga el clip y se adjunta con una marca de agua del perfil creador. Hasta ahí, la app de videos cortos funciona como cualquier otra, pero la red social cuenta también con otras formas de interacción para sus usuarios. Por ejemplo, permite hacer ‘duetos’.



Con esta herramienta podrá grabar un video sobre otro que ya exista en la red. La pantalla se divide en dos y queda el video nuevo al lado del ‘original’, además, se le notificará al usuario cada vez que alguien haga un dueto con alguno de sus contenidos. Esta es una forma para que el contenido recircule a modo de una cadena, que en muchas ocasiones se puede hacer bastante larga.



y que un video pueda hacerse viral con facilidad.

¡Reaccione!

Otra de las maneras con las que la red social promete "fortalecer" la interacción entre sus usuarios es con la opción de "Dueto". Esta herramienta hace posible que un usuario realice un video a partir de otro. En la pantalla se vea el video original y en una esquina, un poco más pequeño, se reproduce la reacción.



Para hacerlo, seleccione la opción de "Compartir", ubicada en la parte derecha del video, y debajo de las redes sociales se ubican las herramientas de "Dueto" y "Reacción".



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnósferaET