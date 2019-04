Cómo bloquear usuarios de las historias de Instagram 

¿Se ha preguntado cómo hacer para que alguien que está entre sus contactos de Instagram no vea las historias que comparte? La respuesta no siempre tiene que ser bloquear el perfil, de hecho, actualmente la aplicación de fotografías permite segmentar la sección de historias.



Por ejemplo, usted puede definir quiénes tienen acceso a la opción de responder y compartir las historias, o incluso, quiénes pueden verlas.



No es un secreto que cada vez la sección de contenidos efímeros de Instagram toma más fuerza, por lo que no es de extrañar que la red social constantemente esté actualizando las herramientas que componen las historias. Hoy es posible compartir publicaciones que aparecen en el 'home' o compartir sus canciones favoritas de Spotify con sus contactos.

Si bien Instagram ya cuenta con la segmentación de 'Mejores amigos' en las historias, con la que solo podrán ver los contenidos los contactos que usted elija, existe una forma para usuarios determinados, que sí pueden ver sus publicaciones, se queden sin acceder a sus historias.



Para hacerlo, acceda a la sección de historias en la aplicación y sobre uno de los contenidos compartidos, deslice hacia arriba. Allí, verá todos los usuarios que ya vieron la historia, después ubique al contacto que desea bloquear y seleccione los tres puntos que se encuentra junto al nombre.



Hecho esto, aparecerá una ventana con las opciones "Ver perfil" u "Ocultar historia a (nombre del usuario)".Después, la aplicación le pedirá confirmación para bloquear a ese perfil de 'Stories'.



Esta decisión puede revertirse en cualquier momento solo con entrar a la configuración de las historias y deseleccionar las cuentas bloqueadas.



REDACCIÓN TECNÓSFERA