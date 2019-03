Wikipedia y Reddit protestan contra la 'directiva copyright' europea

Cerca a la próxima votación de una nueva directiva europea en materia de derechos de autor, Wikipedia y Reddit entraron en un paro el jueves. Ambas plataformas se pronunciaron contra dos polémicos artículos dentro de la propuesta de ley, que pretende actualizar la normativa del copyright en tiempos de internet y ya ha avanzado en etapas anteriores.

Wikipedia en alemán publicó una carta que empieza con el enunciado: "esta es nuestra última oportunidad". El escrito expresa que los autores de la enciclopedia virtual protestan frente a modificaciones de la directiva que "restringiría considerablemente" la internet gratuita y abierta que se conoce actualmente.



"El conocimiento libre sufrirá incluso si Wikipedia es un oasis en los residuos filtrados que quedarán en internet", reza el comunicado. Tal como quedó la propuesta tras algunas correcciones, las enciclopedias en línea quedan excluidas de una gran cantidad de medidas que protegen los derechos de autor y restringen su uso.

Por su parte, Reddit bloqueó el acceso a los foros durante el 21 de marzo. "Aunque Reddit es una empresa estadounidense, los cambios a la ley nos impactarían mucho, al igual que a nuestros usuarios europeos. Incluso podría afectar la disponibilidad de los servicios que ofrecemos a usuarios fuera del territorio europeo", reza el comunicado.



Desde el 21 al 23 de marzo, la red desplegará un mensaje de error simulado que cita la falta de confirmación de los derechos de autor en su publicación. La experiencia "busca imitar los filtros automáticos que los usuarios encontrarían si se aprobara la directiva".



Para Reddit, "lo más decepcionante de la actual directiva de derechos de autor de la UE es el proceso cerrado y opaco por el que llegamos aquí".



En su comunicado, describen que usuarios de internet y activistas han quedado fuera de la discusión. Según denuncian "Los ciudadanos que ejercen su derecho a ser escuchados han sido denigrados por los que están en el poder como "la mafia". Ha habido intentos de reprogramar las votaciones plenarias como un medio para evitar las manifestaciones de la sociedad civil".

Los últimos meses, organizaciones internacionales por la libertad en internet y gigantes de la tecnología han catalogado a la propuesta legislativa de "desquilibrada". Sin embargo, productores de contenido y titulares de derechos de autor la presentan como una forma justa de retribuir a los creadores las producciones que son expuestas en internet.



El texto, como ha sido acordado hasta el momento, otorga a a los dueños y creadores de los contenidos (específicamente a los titulares de esos derechos de autor) el derecho a recibir una remuneración justa por el uso de sus obras en internet, para lograrlo obliga a que plataformas como YouTube o Google News obtengan las licencias de los creadores o, en su ausencia, cuenten con mecanismos para el control previo del material que los usuarios comparten.



Para Julia Reda, representante del Partido Pirata de Alemania, y firme opositora a la directiva, ambos artículos ponen en peligro la libertad de expresión. Reda y otros opositores a la medida creen que las esperanzas de revertir la directiva no se han extinguido. Confían en lograr un rechazo mayoritario cuando suceda la votación final en el Parlamento, en la que los 751 eurodiputados que representan a los ciudadanos de la UE tendrán que tomar una decisión.



El Parlamento Europeo tendrá que votar el proyecto la próxima semana. El Parlamento en pleno puede aprobar las nuevas reglas, aprobarlas con cambios o archivarlas. En ese último escenario, la propuesta quedaría suspendida hasta después de las elecciones de mayo, donde puede volverse a presentar.



Los puntos centrales de la discusión no han cambiado. Los artículos 11 y especialmente el 13, siguen siendo las mayores fuentes del debate entre quienes consideran que mayores limitaciones para la difusión de contenidos protegidos son una victoria y para quienes temen que en la protección de los intereses de unos pocos, los usuarios en general vean una pérdida significativa de su libertad en internet.



El artículo 11 pediría a plataformas como Google News realizar pagos por licencias si quiere compartir artículos noticiosos. La discusión en este apartado no se limita a grandes medios, sino también a redes y pequeños portales. Bajo este modelo, sitios de agregación o aplicaciones que reúnen diferentes fuentes de información para agrupar el contenido podrían también regirse bajo las mismas exigencias.



El artículo 13, por su parte, pide que las plataformas trabajen “proactivamente con los titulares de derechos para evitar que los usuarios suban contenido protegido por derechos de autor”. Sin embargo, para algunos eurodiputados y defensores de libertades civiles, ello implicaría desarrollar herramientas técnicas que podrían ser usadas para violar la privacidad de los usuarios. En opinión de defensores de los derechos civiles en internet como el pionero de la red Vincent Cerf o el creador de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, un sistema semejante constituiría una plataforma de ‘censura previa’.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET