WhatsApp, el más utilizado por los cibercriminales en Colombia

Los troyanos bancarios móviles, un tipo de malware que tiene como objetivo el robo de su información bancaria, fueron las amenazas que más se registraron en Colombia durante 2018, según reveló la compañía de ciberseguridad rusa Kaspersky Lab en un evento en Moscú (Rusia) en el que dio a conocer el panorama de amenazas en América Latina.



De acuerdo con el reporte de la firma, en el país se presentaron un total de 105'304.886 ataques de malware durante 2018, lo que significa un aumento del 6 por ciento en comparación con el año anterior.

Fabio Assolini, analista de investigación de Kaspersky, explica que en Colombia se detectaron especialmente grandes olas de troyanos bancarios debido al incremento del uso de servicios de la banca en los teléfonos. “Hoy es mucho más rápido ingresar a nuestro dispositivo móvil para hacer consultas y cada vez se usa más, por eso los criminales invierten sus esfuerzos en crear ese tipo de amenazas”, dice.



El especialista señala que la forma más utilizada para instalar este tipo de virus fue mediante mensajes engañosos que se enviaron por servicios populares como WhatsApp. En la mayoría de los casos, esconden los troyanos en aplicaciones ilegítimas o en enlaces que prometen ofertas a los usuarios.



“Cuando los criminales ejecutan el ataque siempre van a elegir un tema popular que la gente conoce e instala en su teléfono. Lo que encontramos es que prometían al usuario saber, por ejemplo, quién visualizó la foto que está configurada en WhatsApp, que es algo que no se puede saber, a través de un enlace. Esa era la oferta del programa malicioso, se logró éxito porque se despierta la curiosidad y la gente lo descarga pero lo que no saben es que en realidad están infectando su dispositivo”, dice.



Assolini añade que en América Latina también se ha detectado un incremento en el número de ataques especializados contra la banca en línea porque los ciberdelincuentes se dieron cuenta que les resulta más rentable atacar directamente al banco y no al usuario. “Hay grupos internacionales especializadas en entrar a las redes de las entidades”, señala.

“Probablemente en este momento el siguiente gran ciberataque a instituciones financieras o compañías en Latinoamérica ya inició y seguramente lo veremos el otro año”, agregó durante su intervención Roberto Martínez, analista de Kasperksy.



El reporte igualmente revela que en Colombia se presentaron 3'703.803 ataques de phishing (técnica de suplantación de identidad), lo que significó un aumento del 118 por ciento con respecto al 2017. Los expertos reiteran que esta es una de las modalidades de estafa que seguirá manteniéndose en el tiempo como una de las más populares.



“La razón es que el ataque de phishing es sencillo. Cualquier adolescente con algo de conocimiento de informática puede suplantar un sitio falso y lograr su objetivo”, dice Assolini.



Según Kaspersky, en América Latina se presentaron este año 1'368.302.060 ataques de malware, es decir un promedio de 3'748.772 episodios diarios, siendo el Mundial y la temporada del Black Friday las temporadas más aprovechadas por los cibercriminales para hacer el envío de sus amenazas. Estas cifras representan un incremento del 14,5 por ciento con respecto a 2017.



Durante el año pasado también se registraron en la región 20 millones de ataques de minería (cuatro veces más que en 2017), dirigidos a instalar software de extracción de datos (mining), en especial criptomonedas, en las PC atacadas.

ANA MARÍA VELÁSQUEZ

Tecnósfera

Moscú, Rusia