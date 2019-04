Twitter aplicará 'censura transparente' para evitar contenidos nocivos

“Las personas que no se sienten seguras en Twitter no deberían tener la carga de denunciarnos un abuso”, con esas palabras la red social de microblogging anunció cambios en su plataforma para “fortalecer la seguridad”.



A través de una publicación en su blog, Twitter indicó que previamente se revisaban los tuits potencialmente abusivos solo si estos eran denunciados por los usuarios, pero que desde este año la red social está trabajando para que eso cambie.



El anuncio se da justo después de que su creador, Jack Dorsey, afirmara que si tuviese que reinventar la red social no existirían los "likes" (Me gusta) porque no son una "saludable contribución" a la plataforma.



“Hoy en día, al usar la tecnología, el 38 por ciento del contenido abusivo que se impone aparece de forma proactiva para la revisión humana en lugar de depender de los informes de las personas que usan Twitter”, explicó la plataforma, aclarando que la opción de denuncia continuará existiendo, pero que de ahora en adelante serán en mayor parte las herramientas tecnológicas las que rastrearán el ‘spam’, la manipulación y abusivos en los contenidos.



“Los informes nos brindan un contexto valioso y una señal sólida de que debemos revisar el contenido, pero hemos necesitado hacer más”, reza la publicación.



De esta manera, en los próximos meses, Twitter comenzará a revisar el contenido que viole las normas de uso antes de que se informe, “especialmente aquellos que tuitean información privada, amenazas y otros tipos de abuso”.



Adicionalmente, previamente, Twitter realizó cambios en la cantidad de cuentas que se pueden. La red redujo de 1.000 a 400 el número de perfiles que un usuario puede seguir en un mismo día.

Otra de las modificaciones será agregar más avisos dentro de Twitter que den mayor contexto sobre las publicaciones, por ejemplo notificar si un tuit rompe las reglas, pero no se elimina porque es de interés público.



La plataforma agregó que en las próximas semanas harán ajustes en las reglas de uso y concluyó diciendo: “A partir de junio, estaremos experimentando formas de darles a las personas más control sobre sus conversaciones al darles la opción de ocultar las respuestas a sus Tweets”.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnósferaET