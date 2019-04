El consejo de Tim Cook para que sea menos adicto a su teléfono

“Si estás mirando más tu celular que a los ojos de otra persona, hay algo que no estás haciendo bien”. La frase fue lanzada por el consejero delegado de Apple, Tim Cook, en un evento de la revista TIME en Nueva York (EE. UU.).

En el encuentro, en el que la cabeza de la compañía de la manzana hizo un llamado a la regulación de las plataformas digitales, confesó que había decidido desactivar las notificaciones en su teléfono para tener una relación más sana con la tecnología.



“Me pregunté a mi mismo si realmente necesitaba recibir tantísimas alertas y llegué a la conclusión de que era algo que no aportaba valor a mi vida o que no me hacía mejor persona. Así que decidí cortar por lo sano. De hecho, se lo recomiendo a todo el mundo”, afirmó.



Cook aseguró que la intención de Apple nunca ha sido generar una adicción en la tecnología y que por ello actualmente trabajan para “educar a la gente sobre lo que hacen e iremos mejorando con el tiempo en este aspecto”.



“Cada vez que coges el iPhone apartas la vista de algo que estás haciendo o de alguien con quien estás hablando, ¿verdad?”, agregó.

Un llamado a la regulación

Durante el evento, Cook también aprovechó para señalar que las compañías tecnológicas necesitan ser reguladas. "Creo que hay algunos problemas serios con las tecnológicas. Tenemos que ser intelectualmente honestos y admitir que lo que estamos haciendo no funciona, y que la tecnología necesita ser regulada", afirmó el máximo ejecutivo de la empresa.



Ante el público asistente a la sesión inaugural del Encuentro de los Time 100, Cook reiteró que "hay demasiados ejemplos ahora mismo" de que la ausencia de regulación -"sin carriles", según él- "ha causado un gran daño a la sociedad".



"Abogamos por la regulación porque no veo otro camino posible", resaltó, aunque también se vio "parte del problema": "En EE. UU., típicamente pensamos que cualquier regulación es una mala regulación".



Cook dijo no sentirse muy seguro de las capacidades de los Gobiernos a la hora de legislar sobre el sector de manera inteligente.



"Es probable que a Europa se le ocurra algo. El Reglamento General de Protección de Datos no es ideal, pero al menos es un paso en la dirección correcta en cuanto al espacio privado", comentó Cook, que señaló que estas normas es posible que migren después del "centro de gravedad" europeo a los Estados Unidos.



No es la primera vez que el sucesor de Steve Jobs defiende algo similar. En enero, en un editorial para la revista Time, requirió al Congreso estadounidense una legislación federal en el ámbito de la protección de datos que permitiera a los consumidores hacer un seguimiento de su uso y que les permita eliminarlos bajo demanda. No es el único asunto en el que ha reclamado la colaboración entre compañías privadas y los gobiernos, sino que en "los problemas que enfrentamos hoy en día", como el cambio climático, se necesita que "el sector público, el privado y las universidades trabajen juntos".



Por otro lado, y en la línea del nuevo enfoque empresarial de Apple destinado a los servicios, Cook afirmó que le gustaría que el legado de Apple fuera en el ámbito de la salud. "Creo que cuando miremos atrás y diremos que la mayor contribución de Apple a la raza humana ha sido en la salud", insistió.





TECNÓSFERA CON EFE*