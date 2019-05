¿Usted le gustará a ese amigo/a que le encanta? Facebook ya se lo dice

Casi después de un año de lanzamiento de Facebook Dating, la plataforma con la que Colombia fue elegida como prueba piloto, Mark Zuckerberg anunció que llegará un nuevo servicio de citas para la red social: Secret Crush.



Con Facebook Dating (actualmente disponible en 19 países) los usuarios pueden encontrar pareja usando la geolocalización, similar a Tinder, o dentro de eventos y grupos en la red social. Pero, durante el F8 (evento para desarrolladores de Facebook), voceros de la compañía indicaron que la nueva herramienta, Secret Crush, está dirigida a las personas que buscan “explorar posibles relaciones románticas dentro de su propio círculo de amigos”.

Por su parte, con Crush Secret los usuarios pueden elegir en una lista privada de hasta nueve amigos en Facebook con quiénes sienten afinidad, pero a los contactos allí presentes no les llegará la notificación, con excepción de si ocurre un ‘match’ o ‘coincidencia’. De acuerdo con la red social, esta nueva herramienta servirá de plataforma entre quienes son amigos y se gustan, pero no se atreven a confesarlo.



“Si la persona que te gusta usa Facebook Dating, recibirá una notificación que dirá que alguien tiene un interés en ella. Si la persona que te gusta te añade a su lista de Crush Secret, ¡habrá una coincidencia! Si la persona que te gusta no está en Dating, o no te selecciona en su lista, nadie sabrá que elegiste a tu amigo(a)”, explica Facebook en un comunicado.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET