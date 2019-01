La cruda respuesta de Scarlett Johansson ante los 'Deepfakes'

En febrero del año paso, algunos videos pornográficos falsos, conocidos como 'Deepfakes', generaron amplia indignación en internet. Actrices reconocidas como Gal Gadot y Emma Watson fueron víctimas de un software que usaba inteligencia artificial para animar sus rostros en videos explícitos sin su consentimiento. Los hechos encendieron las alarmas, una vez más, sobre el contenido abusivo en internet, la violencia digitale y la facilidad con la que herramientas cada vez más inteligentes son utilizadas para el engaño.



El tema volvió a generar reacciones esta semana después de que una de las actrices afectadas, Scarlett Johannson, se manifestara al respecto y dijera que en la mayor parte "tratar de protegerte a ti misma de internet y su depravación es básicamente una causa perdida".

La cara de la actriz estadounidense, reconocida por varias actuaciones, entre ellas su papel protagónico en la saga de superhéroes Avengers, estuvo en docenas de piezas gráficas creadas por usuarios anónimos en línea, que usaron una herramienta de AI (FakeApp) de código abierto para generar materiales convincentes en los que parecía que la famosa tenía relaciones sexuales explícitamente.



Uno de los videos falsos fue subido como una 'filtración real, en un sitio web, y según un reporte de Washington Post, ha sido visto más de 1.5 millones de veces.

Los videos falsos comenzaron como una broma. En Reddit existían tutoriales que permitieron animaciones de actores cómicos en escenas de películas diferentes (como un clip en el que la cara de Nicholas Cage se usa en escenas de cintas como ‘Man of Steel’). La ‘app’ utilizaba un recurso similar al 'FaceSwap' de Snapchat, en que se intercambian dos rostros en una fotografía. La diferencia estaba en el resultado realista y en la capacidad de generar un render en 3D de un rostro a partir de las fotografías de una persona.

La animación realista de rostros de famosas en videos porno fue revelada en febrero de 2018. Los contenidos eran creados con una herramienta de inteligencia artificial. Foto: Archivo

Aunque cambiar el rostro de una persona por otra no es necesariamente una agresión, en el terreno de la desigualdad de género y de fenómenos como el mal llamado porno de venganza, una herramienta con la capacidad para generar materiales sexuales explícitos con el rostro de casi cualquiera, se puede convertir en un arma contra las personas más vulnerables.



En entrevista con el diario estadounidense, la actriz detalló que no es la primera vez en la que es víctima de violencia en línea. En 2011, Johannson fue una de las mujeres famosas a las que un hacker robó fotografías de desnudos, que posteriormente terminaron en internet.



Según la actriz, la situación no la afectó tanto pues "por muy degradante que sea", cree que las personas sabían que no era ella en una película porno. Para Johansonn "Lamentablemente, hay muchas más cosas perturbadoras en la red oscura que esto. Creo que depende de un individuo luchar por su propio derecho a su imagen o reclamar daños".



La actriz menciona que a diferencia de ella, la situación puede ser muy diferente para alguien que puede perder su trabajo después de que su imagen es usada de esa manera. Lo que se enfatiza en casos como el de Amanda Todd, en los que menores de edad han decidido acabar con su vida después de ser acosadas por la publicación de una imagen suya en ropa interior en internet.

La protagonista de Mujer Maravilla, Gal Gadot, también fue otra de las víctimas de estas animaciones. Foto: Archivo

"Tratar de protegerse de Internet y su depravación es básicamente una causa perdida, en su mayor parte", según la actriz, sin importar qué tan estrictas sean las políticas de las plataformas "las personas vulnerables como las mujeres, los niños y las personas mayores deben tener un cuidado especial para proteger sus identidades y contenido personal".



Redes sociales como Facebook, Instagram, y el mismo buscador de Google han tomado medidas para bloquear los deepfakes y para evitar la difusión de imágenes sexuales explícitas sin consentimiento y bloquear contenidos como las 'porno-venganza' o las 'imágenes pornográficas sintéticas involuntarias'.



Sobre hackeo del que fue víctima, Johansson indicó que es cuestión de tiempo para que las personas resulten en una posición en la que otros suplantan su identidad. "Las personas piensan que están protegidas por sus contraseñas de Internet y que solo las figuras públicas o las personas de interés son hackeadas. Pero la verdad es que no hay diferencia entre alguien hackeando mi cuenta o alguien hackeando a la persona que está en la fila del supermercado. Solo depende de si alguien tiene o no el deseo de apuntarte".



