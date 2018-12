Superindustria prohíbe a Virgin Mobile divulgar campañas sexistas

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó a Virgin Mobile abstenerse de divulgar campañas publicitarias que “vulneren derechos fundamentales como la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación en contra de la mujer y que transmitan mensajes de apología a conductas ilegales”.

La decisión se da tras el lanzamiento de una campaña, llamada “nueva bolsa de Chat de WhatsApp ILIMITADO”, que incluyó frases como “la mató con $800 pesitos” , “lo hacía con las 2 al mismo tiempo” y “consumía 7 días a la semana”.



De acuerdo con la entidad, la compañía utilizó lenguaje e imágenes que sugieren escenarios de violencia en contra de las mujeres. En este caso, se vulneran los derechos a la igualdad y a la no discriminación por razón del género, se refuerzan estereotipos sexistas y se hace apología a conductas ilegales, dice la SIC.



La entidad hizo énfasis en que esta medida no pretende censurar el contenido de lo que publican los medios de comunicación si se tiene en cuenta que con la campaña se buscaba obtener un beneficio económico.



La Superintendencia hizo un llamado a otros operadores a que eviten la emisión de publicidades similares y advirtió a Virgin que de no cumplir con la orden, deberá pagar multas que contemplan hasta mil salarios mínimos legales vigentes.



“En línea con los compromisos internacionales de defensa de los derechos humanos, el Estado colombiano debe propender por la defensa de aquellos y la puesta en marcha de estrategias que lleven a su cumplimiento, lo que habilita a esta Superintendencia a adoptar medidas administrativas tendientes a proteger los derechos de los consumidores, para el caso particular el de las mujeres”, dijo la SIC en un comunicado.



