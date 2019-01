Un joven de 20 años, responsable de ciberataque masivo en Alemania

Un joven alemán de 20 años, que aún es estudiante de secundaria y que vive con sus padres, logró desde su habitación realizar un masivo ciberataque en Alemania que consternó al país y que fue revelado el pasado viernes.



El joven, que fue capturado este domingo en Fráncfort en su domicilio, logró piratear y difundir en cuentas de Twitter datos confidenciales de cerca de mil responsables políticos en Alemania, entre ellos la canciller Angela Merkel, periodistas y personalidades públicas.

Este martes las autoridades de ese país dieron a conocer algunos detalles de la investigación señalando que el responsable actuó por haberse sentido "enojado con las declaraciones públicas de los afectados", según explicó Georg Ungefuk, portavoz de la fiscalía de Fráncfort, en una conferencia de prensa. Hasta el momento se descarta un vínculo con la extrema derecha. "No hay indicios sobre un móvil político", añadió. En un primer momento algunos expertos sospecharon de sectores de la extrema derecha, argumentando que el partido Alternativa Para Alemania (AfD) es el único de los partidos importantes de Alemania del que ninguno de sus miembros vio sus datos publicados.



Luego de ser capturado, el joven confesó, señaló que actuó solo ofreció su colaboración y se mostró arrepentido. El autor del ciberataque fue puesto en libertad el lunes, al haber reconocido ampliamente los hechos, no existir riesgo de fuga ni intención de eliminar pruebas, haber facilitado su equipamiento técnico y haber contribuido así a la investigación. El "hacker" adquirió sus conocimientos técnicos sólo, pasando mucho tiempo en su computador, de acuerdo con Ungefuk.



Según el Ministerio del Interior, la dimensión del ataque no se conoció hasta la noche del pasado jueves, aunque la publicación de los datos se había iniciado antes de Navidad a través de Twitter y en formato digital del tradicional calendario de Adviento. El autor del ciberataque utilizó dos cuentas de Twitter registradas a nombre de "GOd" y "Orbit", así como una tercera sustraída a otro usuario. Ungefuk señaló que el perfil del joven responde al de muchos que se mueven en internet que, a pesar de ser expertos en la materia, logran adquirir competencias gracias a dos factores: el "interés" y el "tiempo".



Las autoridades alemanas revelaron el viernes pasado la publicación de datos personales o profesionales de unos mil responsables políticos, entre ellos la canciller Angela Merkel y varios de sus ministros. Periodistas y personalidades también sufrieron el ciberataque. Sin embargo, ningún dato sensible fue publicado.



Entre las informaciones difundidas, hay listas de personalidades con centenares de números de teléfonos móviles y direcciones postales, además de documentos internos de los partidos, como listas de sus afiliados. Algunos de estos documentos no son actuales.



El expresidente del partido socialdemócrata, Martin Schulz fue el que guió a la autoridades a interesarse en este caso. La semana pasada contactó a la policía tras recibir varios llamados de desconocidos en su celular. Sobre Angela Merkel se difundieron direcciones de mail, que ya son semipúblicas, y vínculos que reenvían a cartas que le fueron dirigidas.



El espionaje y publicación no autorizada de datos personales de políticos, periodistas y personas públicas son delitos que están penados con hasta tres años de cárcel o sanciones económicas, aunque el joven, por ser considerado menor de edad a efectos de la justicia, que contempla penas más reducidas hasta los 20 años, enfrentará probablemente una medida de tipo correctivo, precisó Ungefuk.



La ministra de Justicia, la socialdemócrata Katarina Barley, calificó el robo de datos como un "ataque a nuestra democracia y sus instituciones". El caso complica al gobierno, acusado de incuria en la lucha contra la cibercriminalidad. Más aún sabiendo que las autoridades sabían desde diciembre que se llevaba a cabo un pirateo pero que no avisaron inmediatamente a los responsables políticos y personalidades concernidas.



TECNÓSFERA CON AGENCIAS*