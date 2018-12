WannaCry sigue vigente: más de 74.000 usuarios han sido atacados

En mayo de 2017, el mundo vivió uno de los mayores ciberataques de ransomware de la historia. El virus conocido como WannaCry afectó a miles de empresas en 150 países y prendió las alarmas de las autoridades por las posibles consecuencias que tendría esta infección a gran escala. El ransomware es una modalidad de malware que secuestra los archivos de un dispositivo y los encripta para luego exigir un pago para su devolución. Pese a que Microsoft emitió un parche para su sistema operativo con el fin de corregir la vulnerabilidad que permitió la infección, varios reportes de compañías de ciberseguridad indican que WannaCry sigue vigente.

Un año y medio después del ataque, la compañía de ciberseguridad Kaspersky Lab informó que durante el tercer trimestre de 2018, este malware ha atacado a 74.621 usuarios únicos en todo el mundo, lo que representa el 28.72 por ciento de todos los usuarios afectados por los ransomware de cifrado.



Según Kaspersky, la cifra, además, demuestra un crecimiento de más de dos tercios frente al tercer trimestre de 2017.



“El creciente porcentaje de los ataques de WannaCry es otro recordatorio de que las epidemias no terminan tan rápido como empiezan, siempre hay consecuencias de larga duración.", dijo Fedor Sinitsyn, investigador de seguridad de Kaspersky Lab.



Según el informe “Ransomware: an enterprise perspective”, publicado por la compañía de ciberseguridad Eset, el ransomware sigue siendo una de las amenazas más peligrosas para las organizaciones. De acuerdo con el reporte, son tres los principales vectores de ataques de ransomware: el acceso remoto, el correo y la cadena de suministro. “Entender cuál es el actual estado de los ataques de ransomware, así como la evolución de varias áreas que también preocupan, es clave para mantener los activos de las compañías a salvo. Si bien hay un crecimiento en las detecciones de mineros de criptomonedas, no quiere decir que el ransomware forma parte del pasado, ya que sigue siendo una amenaza muy seria para las organizaciones.”, comentó Camilo Gutierrez, Jefe del Laboratorio de Investigación de Eset.



Empresas de salud y entidades gubernamentales fueron algunos de los sectores más afectados, según revela el informe. Estos ataques estuvieron relacionados con las familias de ransomware conocidas como SamSam, Crysis y GandCrab.



