¿Cuáles son los hábitos digitales de los colombianos?

La edad y la ocupación de los colombianos son las dos variables que más influyen en el comportamiento digital que tienen.



Así lo evidenció un informe de Pragma, una compañía nacional de transformación digital que estudió, entre el 2015 y el 2018, a 11.237 personas de 12 a 70 años para entender la relación que tiene el país con la tecnología.

“Habíamos estudiado mucho sobre Millennials, Baby Boomers, Generación Z, pero todo eran trabajos internacionales y hay muchas cosas en las que nos diferenciamos del resto del mundo: por ejemplo, en el país el 86% de la población vive en estratos 1, 2 y 3 y eso varía mucho el acceso digital”, comentó Yohana Elorza, sicóloga y líder del estudio.



Según las conclusiones, “los jóvenes colombianos buscan una gratificación instantánea de placeres, están muy informados sobre novedades tecnológicas y desean adquirirlas, pero algunos tienen dificultad para acceder a ciertos dispositivos o servicios”.



Una persona de 40 años, por su parte, puede rodearse más fácil de lo digital, pero la falta de confianza y de información son desventajas importantes a la hora de establecer esa relación.



“En el caso de los adultos mayores, encontramos que son receptivos, sobre todo en lo social: confían en lo que les llega de alguien cercano a través de WhatsApp, por ejemplo. Sin embargo, cuando hablamos de aplicaciones diferentes a las sociales, se bloquean con los temas digitales y prefieren evitarlos”, agregó Elorza.

La edad y la ocupación influyen mucho en la percepción que tienen los colombianos de lo digital. Foto: 123rf

La interacción

A partir de lo encontrado durante los años que duró el estudio, se construyeron 5 perfiles digitales en Colombia: Entry Digital, Adopter, High Digital, Mixto y Tradicional.



Entry Digital: jóvenes digitales



Son personas entre 15 y 24 años que están estudiando o en sus primeros empleos. La autonomía y confianza que tienen en lo digital es muy alta: Google es su fuente de conocimiento, se adaptan fácil a los cambios tecnológicos y se comunican con emoticones e historias y fotos instantáneas.



No obstante, es una población con bajos ingresos, lo que limita su acceso a canales y equipos.

Los Entry Digital tienen una autonomía y confianza en lo digital muy alta. Foto: Cimahub

Adopter: común digital



Son personas entre 25 y 45 años que ya son independientes o empleados en áreas técnicas, comerciales y operativas.



Sus ingresos son bajos y su círculo social los influencia a tener contacto con la tecnología, pero debe ser una relación fácil, pues, a menos que sea una obligación, no son dados a entender al derecho y al revés las herramientas.



Y aunque asocian lo digital con mejores oportunidades (empleo, socialización), prefieren lo tradicional: visitar una tienda, hacer una llamada, que resolverlo todo con las tecnologías.



High Digital: hiper-digital



Tienen en común con los Adopter el rango de edad: entre 25 y 50 años, pero quienes pertenecen a este perfil se desempeñan en áreas administrativas.



No les gustan los procesos no automatizados y están a favor de las herramientas que les permitan optimizar sus desempeños diarios.



Sus ingresos son altos, compran mucho en Internet, limitan el contacto con terceros y exigen inmediatez en sus actividades digitales.



“Su uso de las redes sociales suele ser reservado: se informa y se actualiza, pero publica poco y no le gusta que todo el mundo sepa dónde está y con quién”, concluyó el estudio.

Los High Digital tienen un nivel de acceso muy alto a lo digital. Foto: 123RF

Mixto: adulto digital



Son personas con una edad mayor a 50 años, empleados o independientes, y con un estilo de vida parecido al hiper-digital. Están interesados en la tecnología y la adoptan, y constantemente piden ayuda a terceros para aprender.



Están a favor de herramientas sobre la salud, el aprendizaje, lo laboral y la diversión. Además, les gusta tener una información completa de las cosas.



“Aunque son digitales, en muchos casos prefieren los canales de contacto tradicional como el teléfono y las visitas presenciales”, se aseguró en la investigación.



Tradicional: escéptico digital



Personas mayores de los 55 años que ya están pensionados o son amas de casa o hacen labores operativas.



No muestran mucho interés en aprender sobre nuevas tecnologías y sienten miedo cuando de transacciones digitales se trata.



Les gusta el contacto humano que algo automatizado y el uso que tienen de aparatos digitales es porque se los han regalado.(Vea el estudio completo aquí).

Colombia en lo digital

Preguntada por ¿cómo está el país en cuanto a desarrollo digital?, la experta Elorza resaltó que depende de la región con la que se compare.



“Con relación a Centroamérica estamos bien. Frente a Europa y Estados Unidos nos falta mucho, estamos rezagados”, contó.



¿Y en comparación con la región? Elorza contestó que “nos falta”: “Chile y Argentina están bien, pero en el país, según datos del Dane, tenemos una penetración digital del 50% de la población con acceso a Internet, que sube a 78% en hogares urbanos”.



“Hace 8 años hice una investigación en varios países centroamericanos y en Ecuador, Venezuela y Colombia. Encontré que los jóvenes ecuatorianos, por ejemplo, tenían una mejor relación tecnológica que los colombianos”, recordó.



