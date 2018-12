Bitcóin cae por debajo de los 3.800 dólares ¿Por qué este desplome?

El bitcóin, la mayor criptomoneda del mundo, vive una de sus peores semanas del 2018. En ocho días la moneda digital ha tenido un descenso de 35,94 por ciento y este lunes se profundizó su depreciación al llegar a cotizar los 3.500 dólares. Esta cifra representa una caída de 3,82 por ciento en una hora y de 17,30 por ciento en un día.

Por su naturaleza de mercado volátil, su valor ha sido una verdadera montaña rusa. Pasó de costar 1.000 dólares en enero de 2017 a cruzar los 20.000 dólares en diciembre, para luego caer y ubicarse en los cerca de 6.000 en los que se mantenía en los últimos meses.



Muchos de los temores que provocaron el desplome de 2018 -como una intensificación del escrutinio regulatorio, desacuerdos dentro de la comunidad de las monedas digitales y el caos en los mercados- se han intensificado esta semana.



El analista Jorge Bejarano, consultor de la OEA en Seguridad Digital, asegura que las razones del desplome se deben a que en los últimos meses “ha caído el interés o desde donde se hacen las negociaciones más importantes en materia de intercambio de activos y han disminuido las expectativas de hacer negociaciones basadas en criptomonedas”.



“Se había hablado de establecer una mesa de negociación de criptomonedas y eso generaba una expectativa de tener un espacio más serio de negociación. Sin embargo, el tema no prosperó y eso lo que hace es generar un poco más de desconfianza con relación a la estabilidad”.



El escrutinio regulatorio al que se ha enfrentado la moneda digital es el otro gran causante del desplome de los últimos meses. “El hecho de que estos criptoactivos no tengan una autoridad central y no tengan un banco que los soporte, termina generando desconfianza en relación con el soporte que pueda dársele”, afirma.



Además, agrega el especialista, a eso se le suma que “es difícil tranzar con activos físicos más estables usando critpoactivos para adquirirlos. Por ejemplo, en Colombia no se podría adquirir un apartamento con bitcóin porque las transacciones no están autorizadas. Todos esos elementos generan inestabilidad”.



Los analistas también atribuyen la caída del valor a una investigación que adelanta la Comisión de Valores sobre el fraude en ese sector, lo que ha dado lugar a multas por ofertas iniciales de criptomonedas que no se ajustaban a la regulación. Por otro lado, una ola de ventas generalizada de divisas digitales ha restado tres cuartos del valor de la criptomoneda más conocidas del mundo este año.



Otras criptodivisas también se depreciaban con fuerza al comienzo de esta semana. El ether de Ethereum caía un 1,6 por ciento y el XRP de Ripple cedía en una cifra similar en una depreciación en gran medida provocada por la falta de confianza. En la mañana de este lunes el bitcóin siguió rondando los 3.880 dólares, manteniéndose sobre los mínimos de 2018 que tocó la semana pasada.



Bejarano enfatiza en que no es la primera vez que se presenta un desplome en el precio de las criptomonedas. “En un mercado especulativo es como estar en una montaña rusa que sube y baja absurdamente. La diferencia es que ahora hay más interés de conocer sobre la estabilidad de las inversiones y hay más visibilidad en las noticias sobre cualquier cambio y sobre todo sobres los cambios negativos”, dice.



TECNÓSFERA CON AGENCIAS*