Terry Gou: ¿De millonario por fabricar iPhones a presidente?

El magnate Terry Gou, fundador de Foxconn, que es la principal fabricante de Apple y de dispositivos electrónicos a nivel mundial​​, además, del mayor exportador de China, anunció su candidatura para la presidencia de Taiwán en 2022 con el Partido Kuomintang (KMT).



Puede que el nombre de Terry Gou no sea muy conocido en Occidente, pero sin duda el empresario de 68 años es una estrella en su propio país. Su compañía no solo emplea a más de un millón de personas en China y cientos de miles más en todo el mundo, sino que fabrica una variedad de dispositivos que van desde la mayoría de los iPhones, hasta la PlayStation 4 de Sony o el Kindle de Amazon.

Gou hizo el anuncio en una ceremonia en la que recibió una condecoración del KMT por sus contribuciones durante sus 50 años de miembro del partido. Así mismo, dijo que sólo aceptaría la candidatura si gana en unas "elecciones primarias abiertas y transparentes, y no si se le designa de otro modo".



El millonario tecnológico, a diferencia del presidente taiwanés Tsai Ing-wen, quien es crítico de China y cuyo partido apoya la independencia formal, está en una posición favorable para negociar tanto con China como con los Estados Unidos. Pero para muchos, sus vastas inversiones en el continente podrían generar dudas sobre la posible influencia de Beijing sobre la isla de gestión democrática.



En su discurso, Gou aclaró que su objetivo es fomentar "la paz, estabilidad, prosperidad económica y buen futuro para Taiwán" y afirmó que, como devoto de Matsu, estaba decidido a realizar lo que aseguró que le había pedido la diosa en un sueño: llevar el bien y aliviar el sufrimiento de la gente, y traer la paz y prosperidad para Taiwán.

Gou comenzó su imperio de 41 mil millones de dólares con un préstamo de 7.500 dólares de su madre en 1974, cuando él tenía 23 años y las exportaciones de Taiwan estaban en pleno auge.



Como ex empleado de envíos utilizó el préstamo para comprar máquinas de moldeo de plástico que hacían nudos para cambiar los canales en televisores en blanco y negro para marcas estadounidenses y europeas.



Luego, realizó una gira de 11 meses por Estados Unidos a principios de los años 80, visitando compañías sin previo aviso, como un vendedor de puerta a puerta. Incluso, en Raleigh, Carolina del Norte, se hospedó en un motel cerca de las instalaciones de IBM y tres días después, consiguió una cita y salió con un pedido de conectores.

Producir, producir y producir

El empresario estableció su primera planta continental en Shenzhen en 1988, el año en que Beijing prometió no nacionalizar las inversiones taiwanesas. El negocio floreció. Como una planta siguió a otra, Gou se convirtió en uno de los mayores empleadores privados del país.



Pero en 2010, se le cuestionó a la compañía sus prácticas laborales y su presión por producir a grandes masas a raíz del suicidio de más de una docena de sus trabajadores.



Inicialmente, Gou le dijo a Bloomberg en ese mismo año: "El primero, el segundo y el tercero, no los vi como un problema grave. Teníamos alrededor de 800,000 empleados", Pero un tiempo después afirmó: "En este momento, me siento culpable. Pero en ese momento momento, no pensé que debería estar asumiendo toda la responsabilidad ".



Este miércoles, su postulación presidencia le siguió al anuncio de esta misma semana en el que declaró que pasaría el testigo de la dirección de Foxconn a gente más joven.



Las elecciones presidenciales y legislativas de Taiwán se celebrarán el 11 de enero de 2020 y en ellas se decidirá la dirección de la política taiwanesa hacia China, en momentos de fuertes tensiones entre Taipéi y Beijin.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con agencias