La tendencia de las insignias digitales crece en Colombia

Universidades, empresas y organizaciones en general empiezan a utilizar cada vez más las insignias o credenciales digitales como un reconocimiento al crecimiento profesional de sus miembros, al tiempo que se establece una nueva manera de identificar las competencias individuales. Una nueva alternativa de uso en el mercado laboral.

El sistema educativo tradicional en el mundo ha cedido en las últimas décadas un importante espacio a la educación en línea, gracias no sólo a nuevas plataformas con interesantes programas sino también a la oferta de universidades en diversos programas abiertos y a distancia.



Pero no solo cambió la manera de adquirir conocimiento, sino también “las dosis” de esos conocimientos, pues en un mundo en constante avance las competencias se vuelven cada vez más específicas y urgentes de dominar, creando así también la necesidad de contar con métodos que permitan certificar esos estudios y competencias específicas de manera rápida, veraz y en línea.

Así nacen las insignias digitales, las cuales permiten destacar las competencias profesionales, independiente de si estas fueron adquiridas como parte de un programa de educación en progreso o de un curso corto, pues se otorgan sobre habilidades específicas con la intención de que estas sean fácilmente identificables por los posibles empleadores, quienes a su vez requieren “armar” cargos con características puntuales.



Para ser más claros, las insignias digitales pueden certificar desde talentos, competencias profesionales y logros, hasta conocimientos académicos, por lo que su uso ha crecido paulatinamente en el país, pues son el lenguaje común entre profesionales que buscan ubicarse laboralmente y empresarios con un claro panorama del tipo de empleado que necesitan. Igualmente, representan una nueva alternativa para que las organizaciones reconozcan la labor de sus colaboradores.

En Colombia, entidades educativas como la Pontifica Universidad Javeriana, la Universidad Piloto y la Universidad Autónoma de Bucaramanga ya adoptaron esta tecnología y están brindando a sus estudiantes un plus invaluable: son de verificación inmediata por un tercero, como por ejemplo un potencial empleador, en cualquier momento.



“Las insignias digitales, que se pueden compartir en las diversas plataformas sociales como Linkedin, Facebook o Twitter, contienen datos específicos que permiten validar su origen, emisor, autenticidad y otras características relevantes”, explica Anabella Laya, de Acreditta.



Esta empresa colombiana es pionera en el tema, tanto en el país como en Latinoamérica y el sur de La Florida y a nivel internacional es partner de la reconocida firma Credly, líder de servicios de insignias digitales en el mundo.

Una respuesta real a necesidades reales

Un reporte del Banco Mundial señala que en Latinoamérica se ha incrementado el número de estudiantes de educación superior a 20 millones en los últimos 15 años, sin embargo, es innegable que los conocimientos académicos deben ir de la mano de competencias que requiere el mercado laboral de hoy.



Por esto, uno de los modelos a los que más se adapta al uso de insignias digitales es el de los programas de Educación Basada en Competencias (EBC), el cual prioriza el dominio de habilidades y los resultados de aprendizaje obtenidos.



No en vano, muchos expertos aseguran que en el futuro los empleados mejor remunerados serán aquellos que además de dominar un conocimiento particular, tengan competencias específicas en comunicación, solución de problemas y trabajo en equipo, entre otras áreas. De allí que se busque incorporar en los sistemas educativos las habilidades del siglo XXI para tener éxito y estar preparados en un contexto cada vez más tecnificado.



Finalmente, hay que decir que estos conocimientos y capacidades no siempre se agrupan bajo la sombrilla de profesiones tradicionales y que la capacitación constante en diversos campos resulta necesaria y más aún estar certificado en cada una de ellas y para eso están las insignias digitales, para destacar a estos profesionales del presente y del futuro.



