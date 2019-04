¿Puede el talento colombiano llegar a liderar en industria digital?

Servicios como la aplicación de HBO GO o la interfaz para Roku de Hulu, ambos populares en Estados Unidos (EE. UU.), fueron desarrollados por talento colombiano. La empresa Zemoga es la encargada de llevar hasta varias de las principales firmas de tecnología en EE. UU. creaciones colombianas en industria digital.



Pero, ¿esto qué significa para el talento local? En Desayunos Tecnósfera, Carlos Pardo, vicepresidente de la compañía, habló sobre el momento que está viviendo Colombia en materia de paisaje digital y cómo muchas empresas norteamericanas están apostándole a nuestro país para hacer realidad desarrollos web y de aplicaciones.​

Estamos con Carlos Pardo, VP de @Zemoga, para hablar de talento colombiano en el paisaje digital. https://t.co/rF5M0Cu5An — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 11 de abril de 2019

Uno de los desarrollos más interesantes realizados por la firma fue la aplicación "Put me in Bohemian" para la película Bohemian Rhapsody, lanzada en 2018. La app se encargó de recrear con voces reales el épico concierto en el Live Aid de Queen que aparece en el largometraje a través de un karaoke.



"Estas voces se grababan cuando se cantaba la canción con la opción de enviarse a una central que contenía cientos de miles de voces, las cuales fueron usadas en la película", explica Pardo.



Pardo recuerda que cuando comenzó la compañía, hace 20 años, la "arena digital" era completamente diferente, pues no existían servicios como YouTube, Netflix, entre otros, y ha sido la industria de la televisión la que más cambios ha experimentado, tanto en plataformas como en dispositivos. El ejecutivo argumenta que en este aspecto "el talento colombiano ha sabido reinventarse y constantemente se adapta a los cambios tecnológicos", lo que lo hace más competente.



Así mismo, destacó que si bien en las principales ciudades de Colombia hay mucho talento, también lo hay en otras ciudades como Tunja, Pereira o Popayán. "Esta es una invitación para la gente a que entienda lo que se hace en digital en Colombia, que la vara está muy alta y hay una oportunidad de crecimiento en muchas áreas".

